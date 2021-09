Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, mirou na direção da Mercedes por "exagerar" nas consequências do incidente envolvendo Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Itália de Fórmula 1. Os rivais pelo título sofreram seu segundo grande acidente na temporada no último domingo em Monza, quando se encontraram após paradas nos boxes que não deram muito certo.

A equipe austríaca levou 11 segundos para trocar o pneu do holandês, enquanto o pit stop do britânico levou quatro, o que desencadeou em uma disputa no caminho para a primeira curva quando o heptacampeão saiu para a pista.

Os dois passaram pela primeira parte da chicane e, em seguida, Verstappen se jogou sobre o zebra na segunda seção, tirando seu carro do chão e caindo contra seu rival no campeonato, passando com a roda traseira direita no capacete de Hamilton.

O acidente, descrito pela Red Bull como "de corrida", levou à Mercedes acusar o piloto da rival como o culpado, o que foi ratificado pelos comissários, que lhe aplicaram três penalidades no grid do próximo GP, na Rússia.

"O que mais me incomodou foi nosso pit stop. Esse é o único motivo pelo qual Hamilton atrapalhou Verstappen", disse Marko ao Sport24 Auto. "Foi um acidente normal de corrida, todas as histórias em torno dele foram tiradas do nada pela Mercedes."

"Max já havia saído do carro quando Lewis tentou sair da brita. O carro médico o viu e seguiu em frente. Foi um show que o pobre Hamilton se machuca de repente e assim por diante.", acrescentou.

Apesar de irritado com a reação da Mercedes, o conselheiro não se preocupou com a punição que seu piloto recebeu: "Não estou chateado com isso, mesmo que tenha sido um incidente de corrida."

Por outro lado, Marko estava cético sobre a alegação da equipe alemã de que não desenvolveria mais seu carro W12 nesta temporada.

"Ainda não acredito numa palavra do que dizem", disse antes de acrescentar: "Os cinco pontos que temos à frente [vantagem de Verstappen sobre Hamilton no mundial de pilotos] não significam nada. Vai continuar a ser emocionante até a última corrida."

