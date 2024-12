Foi informado que a Cadillac terá que desembolsar 450 milhões de dólares, pouco mais de R$2,6 bilhões para 'compensar' as outras equipes sua entrada na Fórmula 1. Como explica a BBC Sport, esse valor será dividido entre as atuais equipes.

No entanto, para Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, esse dinheiro "não chega nem perto" de todo o valor que os competidores investiram nos últimos anos no desenvolvimento do carro.

Anteriormente, essa compensação era no valor de 200 milhões de dólares, o equivalente a R$1,1 bilhões. Mas, com as novas negociações para 2026, foi necessário um reajuste nesse custo.

Esse preço exorbitante também é utilizado para persuadir às empresas a buscarem uma equipe que esteja a venda e queira deixar o grid, ou seja, não causaria a adição de mais dois carros à competição. No entanto, a GM não teve essa oportunidade, visto que o único time que deixará o paddock será a Sauber, adquirida pela Audi.

Porém, Marko, ao OE24, defende que, mesmo com o reajuste, esse valor que será dividido entre os 10 times, não é o suficiente para cobrir os investimentos já feitos.

"O pagamento que a Cadillac terá de fazer não chega nem perto de compensar o muito dinheiro que investimos em mais de dez anos".

Mas, Marko acredita que a GM fará sua parte em ajudar no crescimento da categoria e, desta maneira, arrecadação de mais dinheiro para continuarem com os altos investimentos em tecnologia.

"Mesmo que as equipes existentes não se beneficiem muito disso no início, um nome como Cadillac, com a General Motors por trás, é certamente uma vantagem".

