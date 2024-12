F1: Bottas rejeita oferta de assento titular na Indy

Valtteri Bottas revelou que recusou um assento na Indy em tempo integral para a próxima temporada, mas afirmou que está aberto a participar das 500 Milhas de Indianápolis - embora seu foco principal continue sendo a Fórmula 1.

O piloto de 35 anos deixará a Sauber no final de 2024 e deverá substituir Mick Schumacher como piloto reserva da sua antiga equipe, a Mercedes, com o objetivo de retornar ao grid em 2026, quando as mudanças de regulamento forem aplicadas e a entrada da Cadillac, anunciada recentemente, aumentar o número de vagas disponíveis.

Com o foco em manter viva sua carreira na F1, Bottas decidiu não procurar outro programa de corrida em tempo integral no próximo ano e, falando antes do GP do Catar, ele explicou: "É uma decisão consciente, acho que seria [uma transição] muito rápida".

"Digamos que, por exemplo, entrar em uma temporada completa de Indy depois de 12 anos de F1, acho que é um pouco rápido demais porque é muito trabalho duro e muita familiarização a ser feita e todas essas coisas".

"Então, sim, eu prefiro ter um pouco de tempo para descobrir o que vem a seguir e seguir em frente".

Perguntado se ele tinha alguma conversa para uma mudança para a Indy, Bottas respondeu: "Sim, tive conversas e aproximações neste momento. Deixei bem claro que o próximo ano está chegando um pouco rápido demais".

"2026 ainda é uma chance de largar [no] carro bom. Minha prioridade ainda é a Fórmula 1. Se não for para ser a Fórmula 1 em 2026, então é muito interessante para mim no futuro".

Embora Bottas tenha dado as costas a um piloto de outra categoria em tempo integral em 2025, ainda há a chance de ele competir em eventos pontuais, começando com sua participação confirmada na Corrida dos Campeões.

"Antes de mais nada, depende se vou estar aqui em todos os GPs ou não", disse ele. "Se sim, então obviamente as opções são um pouco menos limitadas".

"Quero dizer, a Indy 500 sempre esteve na lista, sempre fui fã da V8 Supercars e todos esses tipos de coisas. Portanto, no momento, ainda estou bastante aberto e só preciso... primeiro preciso decidir qual será o próximo passo e depois veremos".

"Não tive permissão para fazer nenhum rali nos últimos dois anos. Portanto, seria bom voltar a participar um pouco e me divertir".

Sobre se ele recebeu uma oferta de uma equipe da Indy apenas para a Indy 500, Bottas respondeu: "Ainda não. Recebi uma oferta sólida para a temporada completa de 2025, mas apenas para a Indy 500 ainda não entramos em detalhes, mas, como eu disse, primeiro preciso definir qual será o trabalho fixo em '25 e partir desse ponto".

