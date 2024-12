Yuki Tsunoda, piloto da RB desde 2021, afirmou, não entender o porquê não estar sendo considerado para o assento de Sergio Pérez na Red Bull, devido a 'novela' da permanência ou não do mexicano nos taurinos, após resultados abaixo do esperado ao longo da temporada 2024 da Fórmula 1.



O japonês revelou, na quinta-feira antes do GP do Catar, que não sabe se está na disputa por uma vaga na equipe principal da empresa das bebidas energéticas.

"Não sei. Talvez, por favor, você poderia entrevistá-los [os chefes da RBR] e descobrir? Para ser sincero, não sei. E mesmo que eles digam na entrevista: 'Ah, a Yuki está na disputa', não sei se isso é verdade ou não, para ser sincero".

"Então, sim, espero que eu esteja na disputa. E se não estiver, não sei, não sei o que devo fazer além disso [pontuar e ter boas performances], para ser sincero".

"Mas vou continuar me esforçando e posso controlar essas coisas. E essas coisas, o assento da Red Bull, são eles [os chefes] que decidem".

"E, sim, tenho certeza de que se eu estiver na vaga, com certeza poderei lutar por um campeonato de construtores mais forte e o que eles quiserem, sabe, mas há outras coisas, coisas políticas? Eles decidem o que querem".

Ao ser perguntado se há alguma frustração por não estar sendo cogitado para vaga, afirmou que não faz sentido ele não estar na 'lista', visto o histórico dos taurinos:

Liam Lawson, RB F1 Team, Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

"Se um dos pilotos supera o desempenho do outro de forma consistente nos últimos anos, ele é promovido [para a Red Bull]. É algo natural, eu acho".

"Não sei, talvez algo tenha mudado, sabe, como, sim, a dinâmica mudou, talvez depois que a própria Red Bull mudou, sabe, depois que, sim, o Sr. Mateshitz [fundador da Red Bull] faleceu".

"Para mim, não faz sentido o fato de eu não ter participado muito da disputa até agora. Sim, então, para ser sincero, não sei...", continua Tsunoda sobre as chances na RBR.

"Não sei muito sobre [minha situação] - pelo menos, não consigo encontrar muitas razões para que eles não estejam falando muito sobre mim até agora. Mas vamos ver. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar".

Ele também disse que, mesmo com 22 corridas no ano para se provar, ele pensou que ou ele ou Daniel Ricciardo, companheiro de equipe que foi substituído por Liam Lawson, iriam subir para a RBR em algum momento.

"Para ser sincero, eu me acostumei com isso. É que ao longo do ano, sabe, eu pensei, sabe, o que eu estou... com, sabe, especialmente desde o Daniel [Ricciardo], sabe, como se um dos dois fosse muito bem, eu pensei que [alguém] iria para a Red Bull, ou algo assim".

"Na verdade, isso não aconteceu. E provavelmente [isso ocorre] desde o ano passado, um pouco também. Então, acabei me acostumando cada vez mais com isso".

"E, infelizmente, essa é a situação ou, eu acho, a dinâmica, como a Red Bull funciona, eu acho. E talvez eles estejam enfrentando coisas difíceis, coisas diferentes que provavelmente eu não sei, ou nós não sabemos, em segundo plano".

"Então, sim, mas tenho certeza de que a situação, ou talvez... Eu só vou me esforçar com meus resultados ou meu desempenho para que [eles digam], 'oh, talvez, sabe, nós realmente precisamos que Yuki esteja em nosso lugar, caso contrário as coisas não mudarão'. Então, sim, tenho que forçá-los com meu desempenho", conclui.

TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Watch: TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!