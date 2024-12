Nesta quinta-feira, foi possível ver de perto pela primeira vez as mudanças feitas no circuito de Losail, sede do GP do Catar de Fórmula 1, visando evitar uma repetição do fiasco visto na edição do ano passado, quando a vida útil dos pneus Pirelli causaram um pesadelo para a segurança dos pilotos.

Sete das 16 curvas do circuito Catar agora apresentam novos perfis de zebra, depois que as alterações feitas antes da corrida de 2023 resultaram em danos que forçaram a FIA a impor durações máximas de stint durante a corrida.

As zebras haviam sido elevadas a pontos afiados de 50 mm em suas bordas internas, com uma queda acentuada, com a intenção de dissuadir os pilotos de tomar liberdades com os limites da pista. Mas a natureza de alta velocidade desse circuito, combinada com a forma com que os carros passam nas zebras, fez com que os ângulos acentuados tivessem a consequência não intencional de causar separações microscópicas nas paredes laterais dos pneus.

Como o Motorsport.com pôde adiantar, cada zebra foi, na verdade, "raspada" para proporcionar uma superfície superior mais plana e uma queda menos abrupta na borda externa. Os pneus devem, portanto, operar sob menos pressão ao passar pelas zebras em condições normais e ter um impacto menos forte com o solo se o piloto ultrapassar a borda.

Kerbs detail Photo by: Uncredited Kerbs detail Photo by: Uncredited

A Pirelli, fornecedora oficial de pneus da F1, reproduziu os novos perfis de zebras nos bancos de testes dinâmicos em sua base de Milão e está confiante de que a solução é robusta. A empresa já leva os três compostos mais duros de sua linha - C1, C2 e C3 - para o Catar, mas as falhas do ano passado, que levaram a FIA a impor uma duração máxima de 18 voltas nos stints, não foram consideradas um fator do tipo de composto.

As zebras originais, apelidadas de 'zebras de Misano', foram instaladas para imperdir que os pilotos excedessem os limites de pista. Isso forçou a FIA a buscar uma solução alternativa. Por isso, a direção do circuito colocou também pequenas faixas de brita nos limites externos das zebras reperfiladas.

