A Ferrari defende que a intervenção da FIA nos blocos de derrapagem causou um grande impacto no orçamento da equipe de Fórmula 1. Pouco antes do GP de Las Vegas, a regulamentadora enviou uma carta aos times solicitando uma restrição ao uso de blocos de derrapagem satélites que estavam sendo usados para ajudar a proteger a prancha do piso inferior.

Isso fez com que várias equipes fizessem revisões urgentes em seus carros para modificar esses blocos e garantir que eles estivessem em conformidade com a última interpretação da FIA sobre o que ela considerava legal.

No entanto, embora não se acredite que as alterações necessárias tenham feito uma grande diferença na questão competitiva, elas não foram isentas de consequências para algumas equipes, especialmente quando tiveram que apressar as modificações em seus carros.

A Ferrari, que era uma das equipes suspeitas de fazer o melhor uso dos blocos de derrapagem satélites, não ficou muito satisfeita com a forma como tudo aconteceu - com o chefe da equipe, Fred Vasseur, dizendo em Las Vegas que achava que era uma circunstância incomum.

"Tivemos que fazer a mudança, mas também tivemos a confirmação antes disso de que a prancha era legal, isso foi feito pela FIA", disse ele durante uma coletiva de imprensa oficial.

"Acho que foi a atitude certa para nós não lutarmos, porque quero manter o foco no campeonato e não nesse tipo de discussão. Mas a abordagem foi estranha."

Posteriormente, quando questionado sobre o que ele queria dizer com "estranho", Vasseur sugeriu que a chamada tardia havia provocado algumas despesas desnecessárias.

"É verdade que o aviso chegou muito tarde, porque recebemos o aviso na última sexta-feira, uma semana antes da classificação", explicou. "Isso é um pouco difícil".

"Mas as coisas são como são. Não é uma desculpa para [o desempenho em Las Vegas], são duas coisas diferentes. Acho que o problema [em Las Vegas] foi mais sobre o gerenciamento dos pneus e, portanto, não tem nada a ver com isso".

Ao ser perguntando se ele achava que isso havia custado algum desempenho à Ferrari, Vasseur disse: "Em termos de orçamento? Sim, muito, porque tivemos que refazer todas as derrapagens".

