F1: Verstappen teme "falsa esperança" de vencer McLaren na Hungria

Terceiro no grid para o GP da Hungria, o tricampeão Max Verstappen, holandês da Red Bull, não está confiante de que superará a McLaren neste domingo em Budapeste, após o time de Woking conquistar 1-2 no quali liderado pelo pole Lando Norris, da Grã-Bretanha, à frente do australiano Oscar Piastri.

Verstappen, aliás, disse que teme "espalhar falsas esperanças" de poderá superar os rivais na corrida da Fórmula 1 neste fim de semana em Mogyoród, nas cercanias da capital húngara. O tricampeão mundial larga à frente do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

"Vamos nos esforçar ao máximo, tentar ter um equilíbrio bom e estável com o carro. E se eu verificar que posso segui-los... Mas eu não sei. Sinceramente, meus long runs [nos treinos] foram bons, mas nada fantástico ou especial", comentou o piloto da Red Bull após a classificação no circuito Hungaroring.

"Acho que é melhor ser realista do que ficar aqui e espalhar falsas esperanças, mas veremos. As coisas são como são. Olhando minha classificação, fiquei feliz com as voltas, mas em termos de equilíbrio, tudo está no limite. Estou me esforçando o máximo que posso e, é claro, há 'pequenos momentos' aqui e ali.".

"Então, acho que isso significa apenas que estamos um pouco mais lentos e que temos trabalho a fazer. Simples assim", seguiu Verstappen, para quem as atualizações da Red Bull na Hungria estão funcionando, ainda que não tenham sido suficientes para garantir à equipe a pole position da etapa.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o soco que deu no volante quando viu que perderia a pole para os rivais da McLaren, Max foi sincero. "Não posso ficar frustrado?", afirmou ele, que também explicou que não foi para a pista para uma tentativa final no Q3 por ter somente pneus usados no fim da sessão.

