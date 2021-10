Max Verstappen deu um passo importante para a jornada pelo seu primeiro título da Fórmula 1, ao vencer o GP dos Estados Unidos, em uma pista em que as características, em tese, favoreciam a rival Mercedes.

A atuação do holandês ganhou importância ainda maior ao ser revelado que o piloto teve uma indisposição estomacal antes da corrida, algo que o consultor esportivo da Red Bull, Helmut Marko viu como algo brilhante.

Em entrevista ao Motorsport.com da Alemanha, Marko estabeleceu que a performance de seu piloto foi uma das melhores da carreira na F1, deixando para trás o GP do Brasil de 2016 e a comparou com sua primeira vitória, na Espanha, naquele mesmo ano.

“Austin foi definitivamente uma de suas melhores corridas”, disse Marko. “Não largamos bem e fomos claramente mais rápidos do que a Mercedes com pneus médios, mas não conseguimos traduzir essa vantagem em diferença de tempo e com pneus duros a Mercedes voltou a ser mais rápida.”

“Após a primeira parada no boxe, Max pressionou com relativa força e, como resultado, seus pneus se desgastaram. Ele aprendeu a cuidar dos pneus depois do segundo pit stop e deliberadamente pegou leve nas curvas 4, 5 e 6, onde era quase meio segundo mais lento.”

“É por isso que gosto de comparar essa vitória com Barcelona 2016. Hamilton foi se aproximando gradualmente, mas Max não ficou nem um pouco nervoso. Quando ele estava cerca de 2.5 segundos atrás, Max foi meio segundo mais rápido novamente.”

“Na Mercedes, todos viram isso e souberam que não teriam chance, ele estava jogando um jogo com a gente. Portanto, essa combinação de gerenciamento de velocidade e de pneus foi o que ele mostrou em Barcelona em 2016.”

Marko ressaltou a maneira que Verstappen também pensou na estratégia da corrida.

“Depois que o trouxemos para o segundo pit stop, vimos outra coisa extraordinária. Já tínhamos planejado trazer Pérez imediatamente após Max para evitar que Hamilton fizesse uma longa jornada naquele primeiro período. Mas o próprio Max disse durante sua volta de retorno para que façamos o que estávamos pensando. Isso mostra que ele tem muita capacidade mental ainda livre enquanto corre, o que lhe permite pensar também na estratégia.”

