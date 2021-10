Fernando Alonso quer "algumas respostas" sobre por que ele e Esteban Ocon estavam tendo tantas dificuldades com a Alpine no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Ambos os pilotos 'desistiram' da corrida de Austin após problemas com a traseira de seus respectivos carros, mas mesmo antes disso o fim de semana logo se tornou um para esquecer.

O francês sofreu danos na asa dianteira na primeira volta após contato com Antonio Giovinazzi e ficou sem ritmo para recuperar muito terreno, enquanto o espanhol estava preso lutando contra o italiano da Alfa Romeo e o outro carro da equipe, de Kimi Raikkonen, pelo último lugar da zona de pontuação.

Foi também a primeira vez desde Monza que a escuderia não alcançou o Q3 da classificação, embora isso não tenha sido ajudado pela punição a Alonso por ter estourado o limite de motores no ano.

Mesmo assim, o bicampeão espera que a Alpine descubra a causa das dificuldades no Circuito das Américas, tanto em uma volta rápida quanto na corrida.

"Espero que ainda possamos encontrar algumas respostas", disse o piloto. "Acho que na corrida o carro estava muito melhor e me senti mais competitivo. Definitivamente, fui mais rápido que Alfa Romeo, Aston Martin e até que [Yuki] Tsunoda. Nos treinos livres, não fomos tão velozes, por isso foi um passo à frente, mas ainda não foi tão bom como Sochi ou Turquia e temos que continuar a analisar."

"Provavelmente os solavancos trouxeram problemas, a suspensão que você corre em Austin é muito específica pelas características do circuito, então é algo que não acertamos. Vamos tentar revisar e estar em nossa melhor forma no México."

Ocon acrescentou que não esperava que a Alpine tivesse dificuldades depois de estar razoavelmente competitiva após a pausa de agosto. O GP dos Estados Unidos encerrou uma série de 15 corridas consecutivas na zona de pontuação para o time de Enstone, sendo a última no Bahrein, primeira do ano.

"Não esperávamos lutar tanto", admitiu o francês. "Tivemos contratempos com o carro durante os treinos, mas fizemos boas melhorias em todas as sessões. A qualificação não foi tão boa quanto esperávamos, mas avançamos muito."

"Precisamos analisar e voltar mais fortes. Eu diria que Austin é uma pista muito difícil em comparação com os outros lugares, é muito acidentada. Portanto, há muitos aspectos que iremos analisar."

