O consultor esportivo da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko, acredita que a diferença de Max Verstappen no campeonato poderia ser maior se não fosse pelos "mais de 50 pontos" perdidos "inocentemente".

Verstappen atualmente lidera o rival da Mercedes, Lewis Hamilton, por 12 pontos, à medida que a temporada de 2021 se encaminha para as cinco corridas finais.

Marko cita os exemplos dos GPS da Grã-Bretanha, Azerbaijão e Hungria como exemplos de que Verstappen deveria estar mais à frente na classificação.

O piloto da Red Bull abandonou o GP em Silverstone enquanto liderava, após contato com Hamilton, que venceu a corrida apesar de uma penalidade pelo incidente.

Em Baku, Verstappen também saiu enquanto corria em primeiro lugar, a cinco voltas do fim, quando um de seus pneus explodiu na reta principal.

E na Hungria ele terminou na nona posição depois de ser atingido no início, em consequência de um erro de Valtteri Bottas.

"Antes das últimas três corridas, temíamos estar significativamente atrás", disse Marko ao Motorsport.com.

"O resultado final é que marcamos mais pontos do que Hamilton nesses GPs, principalmente por causa da corrida de Hamilton na Turquia, onde ele foi apenas quinto, enquanto Max terminou em segundo em Sochi - certamente por sorte também, por causa da chuva.”

"Mas ainda mais notável: nós inocentemente perdemos Baku, perdemos Silverstone e perdemos na Hungria. Se você calcular a quantidade de pontos que perdemos com cuidado, então são mais de 50 pontos nessas três corridas.”

"Como resultado, estamos apenas 12 pontos à frente. Portanto, sobrevivemos a todos esses contratempos e também conseguimos acompanhar a recuperação da Mercedes."

Marko acredita que Verstappen precisará de pelo menos mais duas vitórias nas cinco corridas restantes para garantir seu primeiro título na F1.

"Olhando para as corridas restantes, acho que temos que vencer pelo menos mais duas para estarmos razoavelmente seguros ou, digamos, confiantes para a corrida final", disse ele.

“As pistas com grande altitude no Brasil e no México devem nos servir significativamente melhor. É que muita coisa já aconteceu nesta temporada.”

"As chamadas pistas Mercedes não eram pistas da Mercedes no final, e o mesmo vale para as pistas da Red Bull."

Questionado sobre as chances de Verstappen de ganhar o título, Marko disse: "Se vencermos as próximas duas corridas, é Max 60-40".

Marko disse que o menor dos fatores pode afetar o equilíbrio competitivo entre a Mercedes e a Red Bull, mas ele sente que Verstappen e Hamilton estão fazendo a diferença.

"Parece que a Mercedes é muito mais rápida para colocar o carro na configuração certa. Temos um carro mais complexo e, em média, demoramos mais para chegar lá, mas ainda existem apenas dois pilotos que sempre tiram o máximo proveito: é Hamilton da Mercedes e o Max conosco.”

“O piloto número dois, Pérez, graças a Deus está em alta, mas também Bottas - ele fez uma corrida sensacional na Turquia e mais do que a média em Austin.”

“Mas, no final das contas, esses dois pilotos excepcionais mantêm esse duelo, não importa se o carro da Mercedes ou o Red Bull é o mais rápido.”

"No geral, é o piloto que faz a diferença. E esses pilotos são tão fortes que Verstappen também pode bater um Mercedes mais rápido com pneus duros."

