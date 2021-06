Apesar de tanto Max Verstappen quanto Lewis Hamilton afirmaram que possuem um grande respeito um pelo outro e já afirmaram que não pretendem entrar em uma guerra de palavras, preferindo mostrar apenas na pista, os dois acabam trocando farpas durante a luta pelo título da Fórmula 1 em 2021. E no episódio mais recente, foi o holandês que deu uma cutucada no rival.

No caótico GP do Azerbaijão, Verstappen acabou abandonando com um furo no pneu e deixou o caminho livre para Hamilton reassumir a liderança do Mundial. só para o heptacampeão errar na relargada, terminando fora da zona de pontuação.

Com isso, a situação do Mundial permanece intacta: Verstappen segue líder, quatro pontos da frente de Hamilton, que disse após a corrida que essa diferença poderia ser explicada pelo fato da Red Bull ter o melhor carro, algo que o holandês não concorda.

"Isso é o que eu diria se fosse ele. Acho que, se eu estivesse no mesmo carro que ele, seria dois décimos mais rápido. Não me importa o que digam".

Verstappen voltou a reafirmar que não quer se prender a uma guerra declaratória. Quando perguntado se ele está na cabeça de Hamilton, porque o heptacampeão cometeu seu segundo erro na temporada, respondeu:

"Todos estão buscando fazer o melhor possível. Não vou dizer que ele está cometendo erros porque está sentindo a pressão. Todos buscam tirar proveito da situação, eu também".

"Lewis não tem que brigar apenas com seu companheiro de equipe neste ano, mas também com um piloto de outra equipe. Isso adiciona uma dimensão extra, e vejo que isso só pode ser positivo para o esporte".

