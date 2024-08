O início de 2024 na Fórmula 1 parecia remontar a temporada de 2023, com o domínio total da Red Bull e inúmeras vitórias de Max Verstappen. Porém, o desempenho do RB20 começou a cair, criando espaço para que a McLaren, Mercedes e Ferrari chegassem muito próximo.

Atualmente, a equipe de Milton Keynes luta diretamente contra a McLaren na tabela de construtores, estando na frente por apenas 42 pontos. É importante lembrar que ainda há 10 corridas antes do fim da temporada e, caso a equipe de Zak Brown continue com o bom ritmo e Red Bull siga com dificuldades, o time de Wokin pode tomar a ponta.

Nas últimas quatro corridas, a Red Bull subiu ao pódio apenas uma vez e isso diz muito sobre o rumo que a equipe está tomando. Agora, o consultor Helmut Marko confessou que todos desejam ver uma melhora após a pausa de agosto, mas o avanço esperado não deve chegar em Zandvoort.

"Durante as férias de verão, não há nada acontecendo durante duas semanas, o que significa que nenhum trabalho no carro é possível", disse em entrevista à Speedweek.

"Temos que resolver nossos problemas e descobrir onde está o erro, porque não temos mais equilíbrio no carro se compararmos a situação atual com as três primeiras corridas".

"Mas é difícil estimar a rapidez com que isso acontecerá. Não creio que a grande solução surgirá em Zandvoort. Estamos realizando um brainstorming intensivo e também temos ideias diferentes. Mas ainda não posso dizer o que implementaremos e como".

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O que deve ser feito para Zandvoort

A Red Bull provavelmente continuará usando o chassi da Hungria, que foi desenvolvido para pistas com muita força descendente, porém, a McLaren e a Mercedes também são conhecidas por terem um bom desempenho na Holanda.

No entanto, Marko acredita que Verstappen pode explorar suas habilidades e se aproveitar de seus pontos fortes em pista, principalmente na classificação.

"Uma coisa é certa: a qualificação será crucial em Zandvoort, porque lá dificilmente é possível ultrapassar".

"E Max conseguiu definitivamente uma boa qualificação, porque ele esteve bem lá recentemente. Fomos os mais rápidos na Áustria e também em Spa. Na Hungria estávamos apenas a alguns centésimos de distância - por isso estamos reclamando em alto nível".

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!