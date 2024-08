Nico Hulkenberg é o único piloto da Fórmula 1 confirmado para a Sauber, futura Audi, para 2025. O anúncio foi feito no fim de abril e, desde então, a equipe ainda não confirmou quem guiará o carro ao lado do alemão - tendo nomes como Carlos Sainz, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez e até Gabriel Bortoleto relacionados à vaga.

Porém, o que poucos esperavam era que o nome de Sebastian Vettel seria levantado como uma possibilidade. O site austríaco Oe24 mencionou a possibilidade do tetracampeão ser contatado para retornar à F1.

O portal ainda disse que Helmut Marko, consultor da Red Bull, teria confirmado que o alemão demonstrou desejo em voltar à categoria, mas "não há espaço" na equipe de Milton Keynes e a Mercedes não estaria interessada.

Importante lembrar que Jonathan Wheatley está se preparando para deixar a Red Bull e seguir para a Audi em 2026, enquanto Mattia Binotto já foi confirmado na futura equipe alemã. Desta maneira, caso Vettel recebesse a oportunidade, seria um ambiente que ele já conhece.

Sebastian e Jonathan já trabalharam no passado e a parceira rendeu muito sucesso - o alemão conquistou seus quatro títulos mundiais com a equipe taurina. No caso de Binotto, Vettel conhece o italiano de sua passagem pela Ferrari entre 2015 a 2020.

