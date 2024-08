Max Verstappen está seguindo seu próprio ritmo na Fórmula 1. Quando não é possível vencer, ele geralmente consegue tirar o máximo proveito de suas corridas e construir uma grande vantagem no campeonato de pilotos, o que o coloca em uma boa posição para defender seu título. Mas um aspecto leva Lando Norris à superá-lo: a votação de Piloto do Dia.

Desde 2016, a F1 pergunta ao público, em seu site, quem foi o melhor piloto em uma determinada corrida. Em 2024, Verstappen não venceu a votação nenhuma vez em 14 corridas, enquanto Norris venceu o prêmio de piloto do dia seis vezes. Lewis Hamilton e Charles Leclerc também venceram a categoria mais de uma vez.

Há também alguns outros vencedores da votação, mesmo sem pontuar, como Valtteri Bottas e Guanyu Zhou da Sauber, votados entre os três primeiros, enquanto a defesa de Kevin Magnussen no GP da Arábia Saudita também foi digna de um terceiro lugar, atrás de Oliver Bearman e Hamilton.

Confira o resultado das enquetes até o momento, com o número de posições que cada piloto terminou na corrida entre parênteses:



GP da Bélgica

Lewis Hamilton 26,1% (1º)

Oscar Piastri 14,9% (2º)

Max Verstappen 10,7% (4º)

GP da Hungria

Piastri 34,9% (1º)

Hamilton 13,9% (3º)

Norris 13,8% (2º)

GP da Grã-Bretanha

Hamilton 36,1% (1º)

Norris 15,7% (3º)

Verstappen 13,4% (2º)

GP da Áustria

Norris 24,6%(20º)

Verstappen 16,4% (5º)

Piastri 10,7% (2º)



GP da Espanha

Norris 28,3% (2º)

Verstappen 15,8% (1º)

Hamilton 15,7% (3º)

GP do Canadá

Norris 24,7% (2º)

Verstappen 11,8% (1º)

Hamilton 9,5% (4º)

GP de Mônaco

Leclerc 32,4% (1º)

Guanyu Zhou 12,4% (16º)

Piastri 7,9% (2º)

GP da Emilia-Romagna

Norris 31,4% (2º)

Leclerc 11,3% (3º)

Piastri 9% (4º)

GP de Miami

Norris 41,4% (1º)

Valtteri Bottas 14,6% (16º)

Piastri 8,5% (13º)

GP da China

Norris 26,4% (2º)

Hamilton 13,9% (9º)

Fernando Alonso 13,6% (7º)

GP do Japão

Leclerc 23,8% (4º)

Yuki Tsunoda 17,7% (10º)

Carlos Sainz 14,6% (3º)

GP da Austrália

Sainz 38,4% (1º)

Norris 11,6% (3º)

Piastri 10,2% (4º)

GP da Arábia Saudita

Oliver Bearman 48,3% (7º)

Hamilton 7,3% (9º)

Kevin Magnussen 6,7% (12º)

GP do Bahrein

Sainz 31,4% (3º)

Verstappen 13,3% (1º)

Sergio Pérez 11,4% (2º)

