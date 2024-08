A Aston Martin, que começou a temporada de 2023 da Fórmula 1 como a equipe mais próxima da Red Bull e alcançou seis pódios nas primeiras oito corridas, caiu de rendimento no final do campeonato e terminou em quinto lugar.

A equipe sediada em Silverstone pretendia estar novamente na vanguarda na temporada de 2024, mas continua no quinto lugar.

Depois de concluída a primeira parte da temporada, o bicampeão Fernando Alonso acredita que a equipe ainda tem muito trabalho a fazer até o final de 2024.

"No início do ano, especialmente nas classificações, estivemos sempre entre os seis primeiros. Por isso temos muito que fazer no verão para a segunda parte do ano."

“Não vamos desistir, mas precisamos trabalhar.”

"Eu adoraria projetar o carro, mas não posso fazer isso, sou apenas um piloto."

“Só precisamos entender os pontos fracos do carro, as peças que precisamos melhorar. Mas acho que todo o trabalho será feito para 2025. Não espero um grande avanço para o resto de 2024.”

Para se ter uma ideia, após 14 etapas da temporada passada, exatamente o ponto em que o campeonato se encontra, Alonso era o terceiro colocado, com 170 pontos. Atualmente, o espanhol é o nono, com 49.

