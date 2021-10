Após certo "domínio" nas últimas corridas antes da pausa de agosto da Fórmula 1, a Red Bull não voltou com a mesma força e perdeu terreno para a Mercedes nas provas da segunda metade da temporada. No GP da Turquia, a equipe alemã dominou com Valtteri Bottas e provavelmente só não fez a dobradinha pela punição a Lewis Hamilton, que largou em 11º. Isso trouxe preocupações ao conselheiro Helmut Marko.

A escuderia austríaca conseguiu um duplo pódio com Max Verstappen e Sergio Pérez, mas não passou nem perto de desafiar o finlandês. E isso desde os treinos livres, que foram liderados pelo heptacampeão, que ainda fez a pole position "não-oficial" por ter recebido a penalidade de dez lugares devido a uma troca de motor.

"Temos de pensar em alguma coisa, pois a Mercedes é muito rápida nas retas", comentou Marko à mídia austríaca ORF. "Eles foram quase 15 km/h mais velozes na Turquia, semelhante a quando você ativa o DRS."

Apesar do rendimento da rival ter aumentado após as férias de verão europeias, seu bom ritmo já é antigo, de acordo com o conselheiro: "É assim desde Silverstone e a diferença só aumenta. Não sei o que podemos fazer a respeito da superioridade de motor. Precisamos otimizar nosso chassi ainda mais para que possamos equilibrar outra vez."

