Esteban Ocon fez história no GP da Turquia de Fórmula 1 disputado no último domingo (10), não pela discreta colocação final (décimo lugar), uma ultrapassagem ou volta rápida, mas por ter completado a corrida inteira sem parar no pit stop, feito que não era repetido desde 1997.

A corrida de Istambul começou sob condições chuvosas e o grid inteiro de pneus intermediários. Com isso, a parada nos boxes não era obrigatória e alguns pilotos como o francês da Alpine, Lewis Hamilton e Charles Leclerc tentaram fazer a prova inteira com os mesmos compostos. Ocon conseguiu, já o britânico e o monegasco foram chamados ao pit por suas equipes.

Já faz um tempo desde que um piloto completou uma corrida que não teve bandeira vermelha sem parar nos boxes. A última vez que vimos isso foi quando Mika Salo marcou os últimos pontos da Tyrrell na F1

Chamou a atenção após o GP o estado dos pneus do piloto, com bolhas e tanto desgaste que pareciam slicks. As fotos viralizaram nas redes sociais.

A tática ousada de Ocon e Alpine fizeram a equipe sair com um ponto "salvador" em Istambul, já que Fernando Alonso, o melhor colocado do time no grid, teve problemas logo no começo da corrida ao se envolver em dois incidentes. O primeiro com Pierre Gasly, que o fez rodar e cair para o fundo do pelotão, e o segundo com Mick Schumacher, que gerou uma punição de cinco segundos ao espanhol.

Esteban largou da 12ª posição e teve adversários diretos da Aston Martin e AlphaTauri na disputa de meio de pelotão. Terminar no top 10 foi essencial para a equipe francesa se manter segura no quinto lugar do mundial de construtores, já que pontuou menos que as rivais.

