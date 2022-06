F1: Marko diz que Red Bull tem de perder cinco quilos

Carregar reprodutor de áudio

Helmut Marko acredita que a Red Bull ainda tem uma reserva de desempenho que virá quando o carro conseguir atingir o limite de peso. No momento, o RB18 ainda está 5 kg acima do limite regulatório da Fórmula 1 e a meta da equipe é chegar aos 798 quilos o mais rápido possível, concluindo o programa de 'emagrecimento' iniciado antes da corrida inaugural da temporada.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, consulente Red Bull Racing, con l'ingegner Lambiase Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“É um processo que leva tempo”, explicou Marko ao Motorsport.com. “Digamos que hoje o aspecto positivo é que ganharemos alguns décimos quando atingirmos a meta. Estamos perdendo cinco quilos? Digamos que não é uma suposição tão errada”, completou.



"Acho que a Ferrari está no limite (do peso), enquanto a Mercedes deveria estar alinhada com a nossa situação. E por falar em Mercedes, vimos que de vez em quando eles são capazes de fazer voltas incrivelmente rápidas, tanto nos treinos quanto na corrida – e com seus dois pilotos”, prosseguiu.

O consultor da Red Bull não quis falar sobre a possibilidade de ver novas atualizações sobre o RB18 nas próximas corridas. “Eu não acho que em Monte Carlo vimos o real potencial de Max e do carro”, explicou, esquivando-se da pergunta. “Ele constantemente tinha problemas na Curva 1. Quando na qualificação ele finalmente conseguiu fazê-la como ele queria, havia a bandeira vermelha”, continuou.



“Ele não teria sido capaz de alcançar Leclerc, mas ele estaria na primeira fila, então a margem que vimos não é realmente representativa dos valores em campo”, completou.





"Vimos, e veremos novamente, circuitos onde somos mais fortes e circuitos onde a Ferrari está melhor, mas, graças a Deus, em duas pistas onde a Ferrari confirmou que tinha o carro mais forte, Barcelona e Monte Carlo, conseguimos vencer devido a certas circunstâncias e estamos muito felizes com isso”, comentou.



"Agora olhamos com otimismo para Baku e Montreal, onde longas retas nos esperam, e entra em jogo nossa velocidade máxima. No entanto, não acho que haverá grandes margens, será essencial encontrar a configuração certa e um bom gerenciamento de pneus imediatamente”, finalizou.





