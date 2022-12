F1: Marko e o 'maior temor' da Red Bull para a temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

Após dominar a Fórmula 1 2022, na qual conquistou o título de pilotos com o holandês Max Verstappen e faturou com folga a taça de construtores sem dar chances para a Ferrari, a Red Bull projeta uma ameaça da Mercedes em 2022: "Eles têm Lewis Hamilton", explica Helmut Marko.

Segundo o consultor de automobilismo da Red Bull na F1, a união do heptacampeão mundial com as Flechas de Prata pode voltar a ser competitiva frente à equipe taurina na próxima temporada, superando inclusive a Ferrari no 'ranking de preocupações' do dirigente austríaco.

Questionado sobre qual escuderia mais preocupa a Red Bull para 2023, Marko respondeu à Auto Motor und Sport: “Definitivamente, a Mercedes. Eles são o time mais estável e têm Lewis Hamilton. Embora [seus resultados] possam ter caído este ano, ele é um piloto muito especial".

"Mesmo assim, ele mostrou várias vezes, com seus tempos de volta, que é de ponta. A [Mercedes] tem simplesmente um pacote muito mais forte do que a Ferrari", completou Marko, que recentemente criticou a equipe italiana por trocar Mattia Binotto por Fred Vasseur na chefia do time.

