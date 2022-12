F1: Red Bull dispara sobre contratação de Vasseur pela Ferrari

Carregar reprodutor de áudio

Consultor de automobilismo da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko disparou contra a contratação de Fred Vasseur como novo chefe da Ferrari: o francês, que comandava a Alfa Romeo até o fim de 2022, substituirá Mattia Binotto em 2023, após a demissão do italiano depois de um ano de 'crise'.

A Ferrari até começou bem a temporada 2022, postulando o monegasco Charles Leclerc a rivalizar com Max Verstappen na briga pelo título, mas a escuderia italiana de Maranello acabou sucumbindo ao poderio da Red Bull e o holandês conquistou seu segundo campeonato mundial consecutivo.

No fim das contas, a Ferrari optou por trocar o comando da equipe, de modo que Vasseur chega para chefiar Leclerc e seu companheiro espanhol Carlos Sainz em 2023. Para Marko, porém, a Ferrari só tem a perder com a troca de Binotto pelo dirigente francês.

"Não entendo. Binotto me parecia realmente excelente, tanto técnica quanto politicamente. Era um desafio muito grande para ele, mas teria bastado contratar um diretor esportivo, que o ajudasse na pista e nas questões de estratégia. E, com a chegada de um novo chefe de equipe, que tem muitos projetos paralelos, a Ferrari só estará enfraquecida", afirmou o dirigente austríaco à Auto Motor und Sport.

Vasseur é coproprietário da ART Grand Prix, renomada equipe de categorias europeias juniores de monopostos. Além disso, o francês também possui a empresa de tecnologia Spark, conhecida pelo fornecimento de chassis à Fórmula E e à Extreme E.

