Carregar reprodutor de áudio

Giedo van der Garde, que foi piloto da Fórmula 1 pela Caterham em 2013, elogiou a contratação de Fred Vasseur como novo chefe de equipe da Ferrari: em 2023, o francês substitui o italiano Mattia Binotto, que deixa o comando da escuderia após ficar à frente do time entre 2019 e 2022.

Segundo van der Garde, “ele (Vasseur) é um verdadeiro líder e será capaz de levar a Ferrari a novos patamares. Ele é alguém que pode bater com o punho na mesa e não gosta de besteira". Ainda de acordo com o holandês, o dirigente pode ser "duro", conforme afirmou ao Motorsport.com.

Sobre a saída de Binotto, van der Garde afirmou: “Acho que eles deram a ele uma escolha: 'Ou demitimos você, ou fazemos isso de uma maneira legal e você pede demissão'. De todo modo, estava claro que ele tinha que sair. Ele é um cara muito legal e construiu um carro muito bom, mas a Ferrari perdeu algumas vitórias este ano. E não importa como você olhe: ele foi o responsável por isso como chefe de equipe".

Quanto a Vasseur, o holandês explicou: “É um homem com experiência e alguém que sabe liderar uma equipe e ganhar campeonatos. Isso pode ainda não ter acontecido na F1, mas, em todas as outras categorias em que ele atuou, operou com sucesso”. O francês, aliás, teve conquistas importantes em campeonatos juniores de monopostos com a ART Grand Prix, antes de entrar na F1 em 2016 pela Renault.

Giedo van der Garde ao lado de Jos Verstappen

A propósito, van der Garde trabalhou com Vasseur em 2006 na Fórmula 3 Euroseries. Sobre suas próprias experiências com o francês, o piloto diz: “Ele sempre conta as coisas como elas verdadeiramente são. Não joga jogos políticos, é direto".

"Como piloto, às vezes é difícil o que ele diz para você, mas isso faz com que você faça melhor da próxima vez. Ele é sempre honesto. Na época, 'briguei' bastante com ele, mas sempre mantivemos contato e ele até se tornou meio que meu amigo. Tenho muito respeito pelo que ele conquistou e por como ele trabalha como chefe de equipe. Ele pode ser muito rigoroso e dizer: 'Ou você vai melhorar, ou vai ser substituído por outro'. Como chefe da Ferrari, você precisa disso."

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!