F1: Com Sainz próximo da Williams, Audi mira em Lawson para 2025

Quem será o companheiro de Nico Hulkenberg na próxima temporada? Essa é a pergunta do momento, nesta que é a fase final do mercado de pilotos para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Com Carlos Sainz cada vez mais se encaminhando para a Williams, há o risco de a Sauber-Audi ter de recorrer aos reservas das rivais, escolhas que, em termos de preços de mercado, eram consideradas 'plano B'.

Inicialmente, os dois pilotos da Alpine estavam na mira, mas Pierre Gasly parece estar cada vez mais se encaminhando para uma renovação, impressão também confirmada pelas primeiras palavras ditas por Flavio Briatore.

A direção da Audi se reuniu com Esteban Ocon, mas o francês, embora ainda não tenha assinado um contrato, está indo para a Haas, onde goza da estima do diretor da equipe, Ayao Komatsu. Anteriormente, Andreas Seidl havia tentado contratar Yuki Tsunoda, mas o piloto japonês foi posteriormente confirmado pela Red Bull, sendo retirado do mercado.

O CEO da Audi na F1 não se encontra em uma situação fácil, com um fabricante oficial também capaz de garantir a remuneração de um piloto de ponta que até agora conseguiu conquistar a confiança de pilotos com currículos de peso.

Andreas Seidl, CEO da Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Na agenda de Seidl, a questão do segundo piloto é latente e, nesse cenário, a candidatura de Liam Lawson também está sendo considerada. O piloto júnior da Red Bull está aguardando as decisões a serem tomadas por Helmut Marko e Christian Horner em relação ao segundo carro da Racing Bulls, e eles parecem não ter pressa.

A escolha é entre Lawson (favorito de Marko) e Daniel Ricciardo, preferido por Horner, e os dois executivos da Red Bull não parecem estar com pressa. Contratualmente, a Red Bull terá de comunicar sua decisão a Lawson até setembro e, se o neozelandês não receber um contrato como piloto regular, ele poderá se liberar de seu contrato.

Para a Audi, essa é uma situação difícil. Para resolver isso logo, ela precisa de ajuda da dupla Marko-Horner, algo que, no entanto, que está longe de ser resolvida. Caso seja oferecido a Lawson o lugar ao lado de Tsunoda na RB, restaria à marca apenas uma saída: confirmar um dos pilotos atuais, Zhou Guanyu ou Valtteri Bottas.

MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!