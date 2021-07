Após o GP da Hungria deste fim de semana, começa a pausa de verão da Fórmula 1 e, com ela, um período que deve ser intenso para a definição do grid de 2022. Uma das vagas mais cobiçadas do mercado é a segunda da Red Bull, ao lado de Max Verstappen, mas Helmut Marko, consultor da marca austríaca, deu novas indicações de que eles devem manter Sergio Pérez por mais um ano.

Neste período de pausa, com três semanas de duração, as fábricas devem fechar por um tempo, mas o trabalho das equipes nos bastidores segue a mil em outras áreas, sendo o momento mais fértil para a formação do grid do próximo ano.

Em seu ano de estreia com a Red Bull, Sergio Pérez parece viver momentos de altos e baixos, mas segue tendo a confiança da direção da equipe.

Em entrevista ao canal alemão RTL, Marko disse que estão satisfeitos com o mexicano e que consideram seriamente mantê-lo por mais um ano. Segundo o consultor, o objetivo é fechar as quatro vagas da marca (duas da Red Bull e duas da AlphaTauri) ainda no próxmo mês.

"Então devemos estar prontos para anunciar nossas duplas de pilotos, tanto para a Red Bull quanto para a AlphaTauri. A princípio, queremos manter as duplas existentes [Verstappen - Pérez / Gasly - Tsunoda]. Mas isso leva tempo, estamos analisando todos os feitos que são relevantes".

Pérez vive um ano volátil. No momento, ele é o quinto no campeonato, atrás de Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris e Valtteri Bottas. A vitória do mexicano no Azerbaijão e o terceiro lugar na França são seus melhores resultados, mas também teve seus momentos complicados, como em Silverstone, onde foi o 16º.

Já na AlphaTauri, as cartas parecem encaminhadas também. Pierre Gasly segue como um dos destaques do ano, mas Yuki Tsunoda segue lutando para se acostumar à F1.

Mesmo assim, o japonês segue tendo todo o apoio de Marko. Particularmente após sua mudança para a Itália, passando a viver próximo da fábrica da AlphaTauri, algo que o consultor classificou como "positivo".

MARIANA BECKER: F1 na Globo estava LIMITADA e gerava FRUSTRAÇÃO; categoria está FELIZ com a BAND

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #121 - Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: