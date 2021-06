Max Verstappen liderou todas as voltas do GP da Estíria para conquistar a quarta vitória no ano e a primeira sequência da sua carreira na F1

Verstappen cruzou a linha 35 segundos na frente do rival no campeonato Lewis Hamillton, após liderar com uma margem de 17 segundos, que foi ampliada após o inglês parar nos pits para buscar o ponto de volta mais rápida.

O único momento de preocupação de Verstappen na corrida veio após a parada nos pits, onde sua equipe avisou no rádio alguns problemas com o pedal de freio e mensagens sobre o sistema brake-by-wire no painel do volante.

O engenheiro de corrida de Max lhe contou que o problema estava relacionado as passagens sobre as zebras curvas 9 e 10, porém o holandês relatou que em nenhum momento passou nas zebras delas.

Perguntado sobre o incidente depois da corrida, Verstappen disse que era algo para o time se preocupar na análise pós-corrida.

"O pedal rapidamente desceu um pouco para o assoalho entra as curvas 9 e 10 enquanto eu freiava, e depois voltava após a curva 10", disse Max. "Nós vamos olhar isso, mas só aconteceu duas vezes, acho."

Falando para a Sky Sports F1, Horner explicou que o que Verstappen sentiu com os freios foi por causa das zebras nas saídas das curvas finais.

"Acho que podemos ver, é o que chamam de derrubada, quando você sacode em cima das zebras, dá uma sensação de que o pedal está distante. Deve ser uma sensação horrível", comentou Horner. "Mas depois que ele parou de passar pelas zebras, foi resolvido, o sistema ficou mais feliz com isso"

"Não foi nada dramático", conclui o chefe de equipe da Red Bull.

Verstappen conseguiu ficar uma volta a mais na pista do que Hamilton na primeira parte da corrida e também pareceu controlar melhor os desgastes dos pneus após trocar para os duros. O que fez aumentar ainda mais a distância até o fim da corrida.

Isso foi um sinal que a Red Bull está corrigindo sua fraqueza de gerenciamento de pneus que lhe custou uma vitória para a Mercedes no GP da Espanha em maio, com Verstappen dizendo que a vantagem de ritmo permitiu que ele cuidasse melhor das borrachas.

"Foi tudo uma questão de garantir que tivéssemos pneus para o final," contou Verstappen. "Acho que em Barcelona nós apenas não tínhamos, um pouco a ver com hoje, eles não conseguiram se manter no meu ritmo, e se você tem aquele extra de ritmo, você consegue controlar mais as suas voltas", disse.

"Isso ajudou muito os pneus no final, porque eles são muitos sensíveis em termos de derrapar, travar, o que for, eles superaquecem rápido. Então no fim foi tudo sobre gerenciar", concluiu o líder do campeonato.

PÓDIO: Hamilton vs Verstappen, oitavo round e tudo do GP DA ESTÍRIA, na Áustria

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #114 - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

compartilhar