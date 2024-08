F1 - Marko: "RB20 é uma v**** que só Verstappen pode domar"

O RB20 já não é mais o melhor carro do grid há algum tempo, apesar de Max Verstappen conseguir extrair o máximo do monoposto durante as corridas de Fórmula 1. O fato, inclusive, já foi reconhecido por Helmut Marko, conselheiro da Red Bull.

Em entrevista à Auto Motor und Sport, o chefão declarou que o "RB20 se tornou uma vadia que só Max pode domar". Marko também explicou que as atualizações não ajudaram no desempenho ruim em pista e reverter as configurações pode ser a solução.

A Red Bull começou 2024 mostrando a mesma dominância dos últimos anos e Verstappen parecia certo em conquistar seu quarto título mundial. Porém, com a continuação das etapas, a equipe de Milton Keynes perdeu a superioridade.

Desta maneira, o RB20 já não é mais o melhor carro do grid e enfrenta dificuldades para impedir que a McLaren e Mercedes o alcance em pista quando as oportunidades se apresentam.

Marko não teve problema em apontar os pontos fracos do monoposto e ainda avaliou os momentos que fizeram com que a Red Bull se colocasse em uma posição complicada na tabela de construtores.

"Estamos melhores do que nossos últimos resultados. Sem o pit stop ruim em Spielberg, a colisão com [Lewis] Hamilton na Hungria e a penalidade no grid de Spa, Max estaria em uma posição melhor".

"No início da temporada tínhamos um carro tão equilibrado quanto o McLaren é agora".

Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

O conselheiro da Red Bull ainda comparou a situação dos taurinos com o que a Mercedes está enfrentando, a falta de ritmo em alguns traçados e algumas situações adversas que fazem os carros serem mais lentos.

"Na corrida [de Spa], a superioridade desapareceu. Assim como a Mercedes no início do ano, às vezes somos rápidos e às vezes lentos dependendo das condições".

Antes mesmo da pausa de agosto, a equipe de Milton Keynes já trabalhava para recuperar a superioridade perdida. Para isso, eles decidiram descartar algumas atualizações e optaram por aplicar configurações antigas.

Ao comentar a situação de Sergio Pérez, que vem tendo resultados bastante desagradáveis, o que não ajuda a situação da equipe para lutar contra a McLaren pelo título de construtores, Marko afirmou:

"Quando as reações do carro voltarem a ser mais previsíveis, Pérez também recuperará a velocidade".

