F1: Aston Martin explica melhorias na fábrica visando 2026

A primeira parte da temporada de Fórmula 1 não foi exatamente emocionante para a Aston Martin, que muitas vezes teve desempenhos complicados. A equipe conseguiu se consagrar como a quinta força na tabela de construtores, mas não trouxe atualizações positivas em comparação com os outros competidores.

Porém, as próximas atualizações previstas para a segunda metade do campeonato tentarão trazer vida ao AMR24 e também serão a base do projeto para 2025. Entretanto, a atenção da equipe não está focada apenas na melhora do monoposto, mas também nas novas instalações da fábrica em Silverstone.

Em 2023, foi concluída a primeira etapa, com a criação da nova fábrica que abriga todos os engenheiros. Agora, ao fim de 2024, deverá ficar pronta outras duas fases. Já foram construídos os dois edifícios onde os será montado o novo simulador e o novo túnel de vento, dois elementos definidos como essenciais para o desenvolvimento da equipe.

Ao longo dos últimos anos a equipe britânica contratou diversos técnicos importantes de equipas rivais, incluindo Enrico Cardile, ex-diretor técnico da Ferrari. A contratação visava transformar a Aston Martin em um time de ponta, buscando o título que é sonho do proprietário Lawrence Stroll, desta maneira, as novas instalações também são importantes.

Foi essa motivação que fez com que Stroll decidisse investir em uma nova estrutura, permitindo a equipe projetar e fabricar seus próprios componentes, sem depender de qualquer serviço externo. Atualmente, a Aston Martin utiliza o túnel de vento fornecido pela Mercedes, na fábrica de Brackley.

Apesar da localização não ficar especialmente longe de Silverstone, depender de terceiros complica consideravelmente as oportunidades de desenvolvimento. Isso acontece porque qualquer mudança precisa ser acordada com os fornecedores e a organização requer muito mais tempo.

O futuro túnel de vento que será construído na terceira instalação da Aston Martin criará um caminho mais ágil para o time conseguir reagir quando houver problemas em pista. O local ainda abrigará desde o departamento de compostos, ou seja, as matérias-primas até modelação de vários projetos que deverão ser testados.

No segundo prédio, por sua vez, ficará o novo simulador, que deve garantir um avanço em relação ao atual. Nos últimos anos, as equipes investiram amplamente no equipamento, visando não ultrapassar o limite orçamentário imposto à F1.

Recentemente, a Ferrari e a Sauber garantiram novos simuladores, isso porque o equipamento antigo já havia se provado menos preciso do que o necessário para salvar o máximo de dinheiro em atualizações ineficazes.

Desta maneira, a Aston Martin acredita que o desenvolvimento do túnel de vento e o novo simulador serão essenciais para o caminho de crescimento, que representará sobretudo a base do carro de 2026.

"O novo simulador que temos é obviamente um simulador de última geração, que entrará em operação ainda este ano, assim como o túnel de vento. Ambos são grandes melhorias para nós e nos permitem fazer muito mais testes da maneira que queremos", explicou Dan Fallows, diretor técnico da Aston Martin.

"Essas novas ferramentas nos darão muito mais flexibilidade do que temos no momento. Havia muitas coisas que queríamos fazer, mas não podíamos fazer precisamente por causa dessas limitações. Há uma razão pela qual gastamos milhões e milhões de libras nessas novas ferramentas".

"Para uma equipe que tem as nossas aspirações é muito importante ter as ferramentas certas para poder passar à próxima fase. Então, sim, estamos entusiasmados e não vemos tudo pronto. O carro de 2026 será projetado inteiramente no novo túnel de vento a partir do início do próximo ano [já que existe uma regra que exige o desenvolvimento de novos carros apenas a partir de 1º de janeiro de 2025]".

