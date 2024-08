F1 - Albon: "Red Bull ainda não perdeu sua vantagem"

Alex Albon acredita que a Red Bull "bem administrada" ainda tem uma vantagem sobre as outras equipes. O piloto da Williams correu pela equipe austríaca desde a segunda metade de sua temporada de estreia em 2019 até o final de 2020, quando foi substituído por Sergio Pérez, mas forneceu suporte de desenvolvimento e testes para a equipe em 2021.

Embora a equipe liderada por Christian Horner tenha desfrutado de um domínio quase perfeito de meados de 2022 até o início de 2024, ela agora enfrenta uma expectativa muito diferente nas últimas 10 corridas da temporada atual. O RB20 está atualmente empatado com seus rivais e apenas 42 pontos à frente da McLaren no campeonato.

No entanto, Albon acredita que a Red Bull ainda tem uma vantagem significativa sobre seus rivais: "Apesar de tudo, ainda vejo a Red Bull como uma equipe muito bem administrada."

Christian Horner, diretor de equipe da Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

"Acho que eles ainda têm a vantagem em termos de execução. Sua estratégia de pit stop é sempre muito boa". "Mesmo que nem sempre tenham o melhor carro, eles mostram que executam as coisas muito bem".

"Acho que essa é uma das grandes vantagens que a Red Bull sempre teve, nos anos em que estava atrás da Mercedes, eles criaram uma equipe de corrida muito forte". "E acho que ainda estamos vendo um pouco disso", conclui.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!