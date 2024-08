F1 começa a 'perseguir' criadores de conteúdo sobre categoria

É comum que todos os negócios esportivos procurem obter a máxima rentabilidade com suas categorias. Ao falar sobre Fórmula 1, é impossível ignorar o fato que a competição move milhões de euros por ano e, claro, que seus donos preferem manter tudo sob controle.

Agora, ao que tudo indica, o campeonato iniciou uma 'perseguição' contra criadores de conteúdo na internet que estaria os 'impedindo' de lucrar às custas dos nomes de usuário que utilizam a marca.

Há rumores circulando na internet, já que alguns influenciadores começaram a trocar os seus usuários, tirando qualquer menção direta à categoria, para evitar maiores problemas com a F1.

Uma das modificações mais notáveis aconteceu no nome do podcast F1r the Girls, que agora atende como Paddock Project. Embora não tenham relacionado a mudança à nenhuma ordem direta da F1, disseram que isso refletia a nova filosofia "para onde estão indo".

Porém, essa não foi a única modificação que levantou os rumores. Mikaela Kostara, também conhecida pelo user shelovesf1, deu a entender que recebeu uma carta sugerindo a mudança. Ao explicar a decisão, ela disse que seus seguidores poderiam "imaginar" o motivo.

"Há uma razão para que todos estejam mudando seus nomes, e não é apenas por diversão".

Além disso, diferente do que normalmente faz, ela não fez sorteio de nenhum ingresso para as recentes etapas da F1. Por sua vez, Toni Cowan-Brown afirmou que estava "ouvindo rumores" há cerca de seis meses sobre possíveis cartas que enviaram aos criadores de conteúdo.

Isso estaria acontecendo porque a F1 "tem no centro das atenções aqueles que usam a sua marca e aproveitam", ou seja, lucram usando o nome oficial do campeonato.

Na conversa, ele comparou com a NBA, já que Adam Silver permitiu que os influenciadores utilizassem as famosas siglas e até mesmo os vídeos dos jogos, defendendo que isso beneficiava os jogos em termos de marketing.

A F1 ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto ou respondeu às perguntas do The Verge, mas essa não seria a primeira vez que eles teriam tomado tal medida. É importante lembrar que, no passado, os comissários enviaram 'cartas legais' para Lewis Hamilton, pedindo que ele parasse de utilizar os vídeos de suas corridas nas redes sociais.

