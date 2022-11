Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel se aposentou das pistas depois de 15 anos na Fórmula 1. Os próximos passos em relação ao futuro do tetracampeão mundial ainda são um mistério, mas se depender da Red Bull, o alemão tem lugar garantido na diretoria da equipe.

De acordo com Motorsport-Total, no sábado em Abu Dhabi, um dia antes da última corrida da temporada, Vettel teve uma conversa 'informal' com Helmut Marko e Christian Horner que revelaram o desejo de contar com o ex-piloto na alta cúpula da equipe de Milton Keynes.

Em entrevista à Sky Sports, o conselheiro da Red Bull, Marko, revelou o teor da conversa entre eles: " "Não é impossível que ele retorne em uma posição de alta administração", disparou. "Tivemos uma discussão e acho que se ele conseguisse um cargo de liderança na gestão, isso poderia atraí-lo. Isso se cristalizou na conversa. Mas agora vamos deixar com que ele plante algumas árvores e depois veremos o que acontece."

"Ele certamente teria potencial e teria essa personalidade para isso", finalizou Helmut Marko. O que Horner concorda: "Ele é um daqueles caras que são irritantemente bons em tudo o que fazem. Tenho certeza de que se ele escolhesse essa carreira, com certeza seria muito bom nisso. Ele conhece as pessoas. Ele entende o valor das pessoas e entende a contribuição que elas dão para o sucesso."

Recentemente, em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o alemão falou sobre o futuro, mas de forma abrangente, deixando essa próxima página ainda em branco, mas com indícios de que um retorno à Fórmula 1 pode ser considerado daqui alguns anos - não agora.

“Todos me dizem que, depois de três meses, vou querer voltar. E em dois anos, talvez, esteja de volta como piloto. Ou em uma equipe. [Agora] só aproveitarei minha família e minha vida com eles. Vamos ver”, acrescentou.

