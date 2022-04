Carregar reprodutor de áudio

O fraco desempenho de Lewis Hamilton no último fim de semana no GP da Emilia Romagna em Ímola não passou despercebido pelo paddock da Fórmula 1, levando a comentários como do consultor da Red Bull, Helmut Marko, que questiona se não passa na cabeça do heptacampeão que ele deveria ter se aposentado após o fim da temporada 2021.

Como dito por Hamilton no ano passado, a disputa com Max Verstappen pelo título de 2021 reacendeu sua paixão pelo esporte, levando-o a renovar com a Mercedes ainda no começo do campeonato por mais dois anos, garantindo-o no grid até o fim de 2023, pelo menos.

Mas o começo de 2022 tem sido muito diferente do que o piloto está acostumado. Com uma Mercedes problemática, Hamilton vem sofrendo para entregar resultados, o que levou a uma cena emblemática no último domingo em Ímola, quando tomou uma volta de Verstappen, seu rival do ano anterior.

O desempenho de Hamilton, que vive o pior início de temporada desde 2009, levou Marko a comentar sobre o britânico em entrevista à Sky Sports F1.

"Quero reforçar, demos uma volta nele. Talvez ele esteja pensando que deveria ter se aposentado após o ano passado!", disse.

Mas seguiu com uma análise mais séria: "Hamilton não esqueceu como correr. Lutamos com ele cinco corridas atrás, em Abu Dhabi. Acho que a Mercedes tem problemas em sua unidade de potência".

"Ainda não vemos ninguém fora do jogo nesta luta pelo título, porque ainda temos muitas corridas pela frente".

Porém, em outra entrevista, ele já apontou que a extensão dos problemas da Mercedes devem tirar a equipe da luta: "Acho que eles têm tantos problemas que dificilmente estarão na briga pelo título mundial".

