O ex-piloto da Mercedes, Nico Rosberg, não acredita completamente na mensagem de seu ex-chefe, Toto Wolff, para Lewis Hamilton no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1. Segundo o campeão de 2016, o britânico também tem culpa pelo desempenho difícil em Ímola, especialmente ao ver o que George Russell fez com o mesmo carro.

São tempos difíceis para Hamilton. O heptacampeão sofre neste começo de temporada, e não teve vida fácil com o W13 em Ímola, com uma prova discreta. Na sprint, foi apenas 14º. Na corrida, não conseguiu avançar, terminando apenas em 13º enquanto Russell foi o quarto colocado.

Para coroar, Hamilton ainda tomou uma volta do vencedor da corrida, Max Verstappen, com o qual disputou até o fim pelo título de 2021.

Após a corrida, Wolff tentou encorajar Hamilton, com uma mensagem pelo rádio ao seu piloto-estrela: "Lewis, oi. Desculpe pelo que você teve que pilotar hoje. Eu sei que o carro estava inguiável e não é isso que merecemos marcar como resultado. Vamos avançar, mas esta foi uma corrida terrível".

Hamilton respondeu ao chefe: "Sim, sem preocupações Toto. Vamos seguir dando o nosso melhor", que o austríaco concordou.

Mas Rosberg, que conhece como poucos a estrutura da Mercedes, não acredita nas palavras de Wolff. Para ele, essas palavras são mais como uma forma de motivar o heptacampeão, mas discorda dos fatos apresentados.

"É muito, muito inteligente [o que Wolff disse] porque não é a verdade. Não vamos esquecer que Russell terminou em quarto com o mesmo carro", disse Rosberg à Sky Sports F1. "Então Lewis teve um grande papel no resultado ruim deste fim de semana".

"Toto está apenas tentando animá-lo, porque isso é muito importante, garantir que Lewis mantenha a motivação ao longo da temporada. Isso é importante para toda a equipe e é muito fácil para Lewis perder a motivação em tal situação".

