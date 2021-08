O diretor de corridas da FIA, Michael Masi, esclareceu porque quatro pilotos da Fórmula 1 receberam advertências por usarem camisas durante a cerimônia do hino nacional antes do GP da Hungria. Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Lance Stroll e Valtteri Bottas foram chamados para ver os comissários após a prova e todos receberam a mesma penalidade.

Se algum dos pilotos receber mais duas penas relacionadas à direção nesta temporada, eles receberão uma punição de grid.

Os pilotos devem usar camisas apenas na primeira parte das cerimônias e removê-las antes do hino nacional. Eles argumentaram que, nas condições agitadas e chuvosas antes do início, se esqueceram de tirá-las.

A decisão de penalizá-los por exibirem mensagens causou polêmica nas redes sociais, mas Masi afirma que todos conhecem as regras desde o início da temporada de 2021.

"No início deste ano, esclarecemos", disse ele. "E após discussão interna com a FIA e a F1, dissemos que queríamos continuar dando a todos os pilotos a oportunidade de mostrar efetivamente seu apoio ao We Race as One da maneira que desejassem. No entanto, o hino nacional deve ser respeitado e devem vestir seus trajes de corrida."

“Ficou esclarecido e bem claro que assim que esse momento fosse exibido e os pilotos mostrassem seu reconhecimento, teriam de tirar a camisa ou qualquer outra coisa que vestissem e ir ao hino nacional com o uniforme."

"Tem sido o mesmo para uma série de eventos. Este é o primeiro em que aconteceu desde então e todos os que mantiveram suas camisas, não apenas Sebastian, receberam uma advertência por não seguirem as instruções do diretor da prova."

"Foi observado por várias pessoas, incluindo o delegado da mídia que estava lá. Eu na televisão. Foi de mim para os comissários: uma violação e por isso foi uma pena pela primeira vez."

Questionado pelo Motorsport.com se uma reprimenda que pudesse desencadear uma penalidade no grid era uma punição muito forte, Masi respondeu: "Você olha para todas as punições com base no que é. Repreensões são o castigo mais baixo além de uma advertência, que na verdade, é um aviso."

"Você precisa ter duas penas de pilotagem e uma de não para finalmente chegar a uma castigo de posições", concluiu.

