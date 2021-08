O chefe da Red Bull, Christian Horner, brincou após o GP da Hungria de Fórmula 1 que Max Verstappen havia ficado com menos downforce que a Haas de Mick Schumacher após o 'strike' de Valtteri Bottas na primeira curva.

E apesar da bandeira vermelha oferecer à Red Bull a chance de fazer reparos, que incluem encher buracos de fita e desentortar canos, no final, alguns danos não tinham como ser consertados antes do reinício da corrida.

"Era demais", disse Horner.

Mas enquanto longe das câmeras de televisão o RB16B de Verstappen não parecia tão ruim assim, foi apenas após a corrida que pudemos ver a extensão do que o holandês teve que batalhar.

Uma intrigante foto postada no perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram destacou como que Verstappen correu sem boa parte dos componentes aerodinâmicos no lado direito do carro.

A escala dos danos reforçaram sugestões de que, sem as oportunidades oferecidas pela bandeira vermelha, Verstappen certamente seria obrigado a abandonar. Horner indicou que os danos internos ao sistema de resfriamento localizado no sidepod seriam um fator determinante nisso.

"As temperaturas estavam extremas e eles tiveram que endireitar canos e consertar o lado direito o máximo possível com tempo muito limitado".

Esse cenário levanta ainda mais questões sobre o estado do motor de combustão interna, algo que a Honda avaliará durante a pausa de verão.

Apesar de não ter preocupações imediatamente após a corrida, não é impossível que a batida tenha implicações de longo prazo na situação de sua unidade de potência, uma nova que havia sido colocado na manhã da corrida após a Honda descobrir um rachado no motor que o holandês inicialmente usaria.

O trabalho dos mecânicos no reparo

O foco da Red Bull em consertar o sistema de refrigeração e a tubulação teve um grande impacto no quanto eles puderam mexer na carenagem, com apenas o corpo do sidepod sendo substituído, já que havia sido furado no incidente.

O divisor e o assoalho só puderam ser segurados, amarrados e passado fita nas bordas. Os demais elementos do bargeboard e do defletor do sidepod foram reduzidos para que não desintegrassem.

Para dar uma ideia do trabalho que foi realizado durante a bandeira vermelha, o setor vermelho mostrado na ilustração acima não existia quando o carro chegou no pitlane, mas a área em amarelo precisou ser removida e a borda do defletor corrigida com fita.

Como sabemos, essa área do carro é muito sensível e oferece uma grande quantidade de performance, com as equipes constantemente atualizando a área do bargeboard, assoalho e defletores do sidepod.

Perder tanto do carro não apenas remove um downforce necessário como também torna a pilotagem muito instável, como descrito por Verstappen.

"Os mecânicos fizeram o que eles puderam para me manter na corrida, mas eu estava carregando muitos danos no carro após o incidente e foi muito difícil de pilotar", disse. "Eu saía de frente, de traseira, por causa da perda de downforce".

E enquanto Verstappen possa ter ficado desapontado por se recuperar para apenas o décimo lugar, nono dependendo do resultado do recurso de Sebastian Vettel, no final dessa batalha ele sabe que um único ponto pode fazer a diferença na definição do campeão.

