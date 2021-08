O final de semana de Max Verstappen no GP da Hungria de Fórmula 1 foi repleto de drama. Antes mesmo da corrida, sua unidade de potência precisou ser substituída após a Honda detectar um rachado. Agora, a montadora japonesa fará mais análises no motor para ver se é possível consertar e ser utilizado novamente.

O motor, que é o do acidente em Silverstone, correu na sexta sem problemas durante os treinos livres e parecia estar ok para correr no domingo. Mas uma inspeção física após a classificação revelou rachados, e ficou claro que seria arriscado demais mantê-lo para a corrida.

Enquanto a situação parece ser terminal para a unidade de potência, a segunda de Verstappen na temporada, a Honda quer fazer mais exames para ver se é possível salvá-la.

O diretor técnico da Honda na F1, Toyoharu Tanabe, disse: "Vamos mandar para Sakura [Sede de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda no Japão] para entender a situação do rachado. Podemos entender o que acontecerá no futuro e se pode ser consertado".

"Já que não é possível substituir partes, vamos considerar se é possível mexer do lado de fora. O resultado disso determinará se poderá ser usado ou não no futuro. Não sei, mas é uma situação realmente difícil".

Tanabe revelou ainda como que a Honda descobriu os rachados após a classificação, já que eles não haviam sido notados antes.

"Após a classificação, o carro voltou, removemos a cobertura e descobrimos enquanto checávamos a unidade. Olhamos a mesma coisa antes de classificação, mas não havia nada de errado. Mas quando olhamos depois, os rachados estavam ali e o óleo estava vazando. Não houve impacto nos dados ou na performance, então não apareceu".

Além do motor de Verstappen, Tanabe disse que o motor de Pérez também será enviado ao Japão após sua falha antes da relargada na Hungria.

"Vimos algumas anomalias nos dados, então sinto que será difícil seguir usando-o no futuro".

