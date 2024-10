O argentino Franco Colapinto ganhou destaque rapidamente em seu curto período na Fórmula 1 como piloto da Williams, o que gerou muitos comentários não apenas sobre sua velocidade, mas também sobre sua abordagem às corridas.

Possivelmente, o ponto mais claro disso ocorreu no início do GP de Singapura do mês passado, quando o piloto argentino subiu da 12ª para a nona posição no pelotão com uma grande manobra na linha interna na primeira curva da corrida.

A manobra, no entanto, provocou um comentário no rádio, na ocasião, do companheiro de equipe da Williams, Alexander Albon, bem como do piloto da Ferrari, Carlos Sainz, após a corrida.

No entanto, o ex-piloto de F1, Felipe Massa, veterano de 269 corridas de F1, com 11 vitórias e 41 pódios defendeu o desempenho de Colapinto em Marina Bay.

"É realmente impressionante o que ele está fazendo como um piloto inexperiente de Fórmula 1, mas (ele parece) bastante maduro. Sim, ele foi bastante agressivo na última largada em Singapura!"

Mas não houve nenhum incidente, então, no final, você tem que ser agressivo e mostrar quem você é. E acho que é realmente impressionante o que ele fez", disse Massa ao Motorsport.com na etapa de Buenos Aires da Stock Car.

"Ele correu em dois circuitos completamente diferentes. Monza, que é um circuito mais fácil em comparação com Singapura, que é um circuito muito difícil em termos de experiência do piloto, mas também fisicamente por causa das condições de calor, a energia que você perde nessa corrida, a concentração. E acho que foi realmente impressionante. Dois tipos diferentes de pista", acrescentou o brasileiro.

Embora seja improvável que Colapinto possa continuar no grid da Fórmula 1 no próximo ano, Massa não descarta a possibilidade de surpresas e acredita que o argentino tem potencial para permanecer na categoria por muitas temporadas.

"Temos que ver quem tem a oportunidade de correr pela Audi, porque a Williams já tem alguns pilotos sob contrato. E talvez algumas surpresas possam acontecer. Nunca se sabe, na Fórmula 1, às vezes as coisas acontecem e ninguém esperava".

"Não posso dizer nada sobre isso porque não faço parte das decisões e não sei do que as pessoas estão falando, mas acho que a Argentina definitivamente tem um piloto que pode ficar na Fórmula 1 por muito tempo e também ser competitivo. E acho que isso é muito, muito bom para o país", disse ele.

Massa, que disputou 17 temporadas na F1 e foi o último brasileiro a fazer parte do grid quando se aposentou no final de 2017, destacou a importância de ver um piloto da Argentina e o que pode gerar para o país ter um representante competindo no mais alto nível do automobilismo.

"É sempre fantástico ver um piloto argentino na Fórmula 1, porque a Argentina, assim como o Brasil, faz parte da história da Fórmula 1, faz parte da história do automobilismo. Quando você vem aqui para o autódromo (em Buenos Aires), você vê fotos de pilotos que definitivamente fazem parte da história".

"E acho que ter um piloto argentino na Fórmula 1, sabemos que é por seis corridas agora, nove no total. Mas acho que é uma motivação fantástica para a Argentina. É uma motivação fantástica para o momento também para a Argentina".

"Há uma crise muito grande, você sabe, que vem chocando o país há anos. Então, quando você vê o que Messi está fazendo, o que o esporte está fazendo pelas pessoas, pelos fãs, pelo país, acho que é um sentimento incrível", disse o ex-Ferrari.

Massa passou seus últimos quatro anos na F1 como piloto da Williams, portanto conhece muito bem a equipe de Grove e a maneira como ela trabalha, e a vê como o lugar ideal para Colapinto começar sua carreira na principal categoria do automobilismo.

"A Williams é uma equipe muito profissional. É uma equipe que não procura o piloto número um, o piloto número dois, o que for. A Williams busca desempenho e tenta fazer o melhor possível como equipe. Era assim quando eu estava lá".

"Passei momentos fantásticos na Williams, e Valtteri (Bottas) e eu realmente conseguimos dar muito pela equipe em tempos difíceis, inclusive financeiramente. Acho que ele está definitivamente começando em uma equipe que, tenho certeza, está fazendo de tudo para ajudá-lo e vê-lo se sair bem na pista, e foi isso que aconteceu", finalizou.

