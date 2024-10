Adrian Newey irá para a Aston Martin em 2025, deixando a Red Bull depois de mais de uma década com a equipe de Milton Keynes. Agora, Helmut Marko, conselheiro dos taurinos, fez um balanço sobre o que levou o engenheiro a deixar o time da Fórmula 1.

Em entrevista à emissora ORF, Marko explicou a situação dos taurinos e quais teriam sido as causas para o designer escolher em não renovar com a Red Bull, em um momento que seu carro ficou menos competitivo.

"Quando você vence - e nós vencemos nos últimos três anos, dominando em 2023 - é claro que os funcionários são cobiçados por outras equipes. É um jogo comum na F1".

"O que me intriga um pouco são as cifras que são oferecidas. Estamos sempre lutando contra o limite de custos. E esses funcionários muitas vezes recebem ofertas que são o dobro ou até mais altas".

"Isso significa que não poderíamos manter alguns deles. Newey esteve conosco por 17 anos, [Jonathan] Wheatley por 19. Eles faziam parte da equipe, do grupo e da empresa. Eles faziam parte da equipe, parte do nosso sucesso".

"Isso dói, mas se eles saem por motivos financeiros, por motivos de carreira, porque você não consegue acompanhar as ofertas, então é assim que acontece".

Para além da questão financeira, Marko ainda defende que a morte de Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull, pode ter sido fator decisivo para que Newey tenha escolhido deixar o time de Milton Keynes.

"E é claro: com a morte de Dietrich Mateschitz, houve uma certa mudança. Ele era, de fato, o único líder. Ele tomava decisões rápidas. Era um empresário carismático que também tinha muita visão e estava disposto a correr riscos com a equipe de corrida".

"E tudo isso, é claro, agora.... A empresa e todo o resto têm de ser configurados de forma diferente, porque não é possível encontrar outro indivíduo como ele e ele não pode ser substituído por uma única pessoa. Isso também pode ser parte da mudança... Acho que esse foi o principal motivo da decisão de Newey de procurar um novo desafio".

Além da morte de Mateschitz, verdadeiro ponto de referência da Red Bull até sua partida, Newey também teria sido afetado pelo "Caso Horner", que eclodiu no início do ano e foi influente, embora não tenha tido consequências para o atual chefe da equipe.

Importante lembrar que, durante o início da temporada, Horner foi acusado por uma funcionária de comportamento inadequado. No entanto, após investigações internas, o chefe dos taurinos não foi considerado culpado.

"Vamos colocar desta forma: o caso Horner não ajudou", continuou Marko. "Mas, internamente, nos sentamos e dissemos que tínhamos que unir forças, trabalhar juntos em todas as áreas para trazer para casa esse campeonato mundial e também ter um carro vencedor para o futuro".

"Porque uma coisa é certa: se não fornecermos a Max Verstappen um carro com o qual ele possa vencer a longo prazo, todos os contratos de pilotos de ponta têm cláusulas de saída relacionadas ao desempenho, e Max definitivamente verá seu futuro onde lhe será oferecido o melhor pacote. Desde que ele ainda goste de pilotar. Esse é outro fator que entrou em jogo...".

Recentemente, Verstappen tem levantado a possibilidade de deixar a F1 nas próximas temporadas. Isso tem sido motivado, principalmente, pelas polêmicas relacionadas ao uso de palavrões durante as corridas e entrevistas. O piloto chegou a ser punido pela FIA ao usar uma palavra de baixo calão durante a coletiva de Singapura.

