Gabriel Bortoleto segue na disputa pelo assento ainda disponível na Fórmula 1 para 2025 na Sauber/Audi. O brasileiro está sendo relacionado à vaga ao lado de Nico Hulkenberg, mas trava uma forte batalha contra Valtteri Bottas. No entanto, para o bicampeão mundial e empresário do piloto, Fernando Alonso, as equipes deveriam tratá-lo com mais atenção.

Além de Bottas, Bortoleto enfrenta o nome de Franco Colapinto, que foi oferecido pela Williams, apesar de se apresentar muito tímido à lista de possibilidades. Os três pilotos, segundo jornalista Roger Benoit, do Blick, seguem em contato com a Sauber e discussões para 2025.

Agora, o jornal também teve contato com Alonso, que defendeu o nome de seu agenciado e seus feitos na Fórmula 2. Vale lembrar que o brasileiro está na liderança da tabela e é apontado como favorito para vencer.

"Há anos que acompanho a carreira de Bortoleto. Este garoto tem tudo para ser um vencedor de um GP. Sim, ele pertence à F1 – e 2025 seria um ano ideal para aprender tudo em equipe. Antes e nos bastidores", disse o bicampeão.

Benoit ainda explicita que o espanhol mantém contato com Mattia Binotto, que foi eleito chefe da equipe para a próxima temporada. O italiano segue defendendo que está analisando as opções que tem em sua mesa e deve demorar mais algumas semanas antes de tomar uma decisão definitiva.

Bagnaia DOMINA, mas Martín COMPENSA ERRO e BOTA PRESSÃO em Pecco antes de 'DECISÕES'! Acosta SOFRE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Batalha até o fim? Pódio Cast analisa GP do Japão e reta final da temporada 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!