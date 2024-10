F1 - Norris: “Quando coloco o capacete, odeio todo mundo”

Lando Norris diz que “odeia todo mundo” quando se senta ao volante de um carro de Fórmula 1 e não vai deixar que sua amizade com Max Verstappen o impeça de dar o seu melhor pelo título mundial deste ano.

Norris e seu amigo Verstappen estão travando uma batalha tensa pelo Campeonato de Pilotos que parece prestes a fica ainda mais acirrada. Verstappen, que dominou as primeiras etapas da temporada, tem 52 pontos de vantagem sobre Norris, mas o britânico está diminuindo a diferença a cada semana que passa e agora tem um carro muito mais rápido.

A tensão parece garantida nos últimos seis GPs da temporada de 2024. No entanto, Norris deixou claro que não iria “pegar leve” com Verstappen na corrida, apesar de serem amigos fora da pista.

“Quando coloco o capacete, odeio todo mundo”, disse ele ao The Athletic.

“Isso não muda. Muita gente pensa que só porque me dou bem com alguém aqui ou apenas jogo videogame com alguém, vocês são os melhores amigos da vida, não importa o que façam. Isso é ridículo."

“Fazemos coisas assim. Temos interesses semelhantes. Jogamos padel juntos, esse tipo de coisa. Gosto do Max como pessoa, acho que ele é um homem muito sincero. Mas quando estou na pista, isso não muda nada.” ele disse.

Norris explicou que sua amizade com Verstappen lhe deu motivação adicional para vencer o holandês, que busca seu quarto título mundial consecutivo com a Red Bull.

Norris continuou: “Acho que as pessoas com quem você se dá melhor fora da pista são aquelas que você mais quer vencer quando está na pista, o que é o oposto do que muitas pessoas pensam. Eles acham que você é muito bom na pista porque vocês são amigos lá. "Acho que é o oposto."

Norris viu a bandeira quadriculada pela última vez em Singapura, mais de 20 segundos à frente de Verstappen. O astro da Red Bull não termina à frente de Norris desde o GP da Bélgica, em 28 de julho.

Eles estarão novamente no palco em duas semanas com a corrida a ser realizada em Austin, EUA. Esta prova será o início de um emocionante período de três semanas com outros dois GPs a serem realizados no México e no Brasil.

