F1: Massa diz que Alonso está "dando show" em retorno à categoria

Atualmente competindo na Stock Car e ocupando cargo de direção na FIA na Comissão de Kart, Felipe Massa ainda tem sua imagem muito ligada à Fórmula 1, principalmente na Ferrari, equipe em que conquistou o vice-campeonato de 2008, além de todas as 11 vitórias na categoria.

Falando ao jornal espanhol As, o assunto não poderia deixar de ser F1. Quando questionado sobre como ele vê o retorno de Fernando Alonso, Massa foi só elogios ao ex-rival.

“Foi um pouco difícil para ele nas primeiras corridas deste ano, mas voltou a ser o Fernando competitivo que conhecemos. Ele não tem carro para vencer, mas está fazendo um trabalho muito importante. Ele é rápido, consistente e está dando show para os fãs.”

A publicação questionou Massa se ele acredita que o espanhol pode voltar a brigar por vitórias a partir do ano que vem, quando a F1 introduzirá um novo pacote de regras que prometem equalizar mais o grid. A resposta não deixou de ser elogiosa ao piloto da Alpine.

“Você precisa de um carro. Você pode ser Alonso, Hamilton, Schumacher ou Senna, quem quiser, mas é preciso ter um bom carro para ter a chance de vencer. A diferença de nível entre um e outro é muito pequena. O carro faz a maior diferença.”

Falando sobre Ferrari, Massa diz que não está surpreso com o atual momento do time, mas dá a receita para a melhora.

“Não me surpreende. Os melhores anos da Ferrari foram com Schumacher, depois 2006, 2007, 2008. Após 2009, a Ferrari deixou de ser a equipe referência e continua assim. Houve muitas mudanças, é importante ter uma mentalidade mais fria e isso é difícil na Ferrari."

"Espero que com as mudanças de 2022 a Ferrari consiga vencer novamente. Eu sou um 'Ferrarista', mas não está fácil. É preciso um trabalho muito intenso e mais frio para obter bons resultados.”

