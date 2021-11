A Fórmula 1 e a FIA estão ativamente engajadas em um projeto para melhorar a perspectiva de corridas com chuva no futuro. A iniciativa é uma reação ao fiasco do GP da Bélgica deste ano, quando a péssima visibilidade impediu a realização da prova com bandeira verde, tendo seu resultado determinado após duas voltas atrás do safety car.

Pat Symonds, chefe técnico da F1, é um dos responsáveis por ajudar a definir o pacote aerodinâmico de 2022, e está estudando o impacto do regulamento do próximo ano no spray de água que os carros produzem.

Ross Brawn, diretor esportivo da F1, indicou que o estudo também busca compreender como que os carros do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) reduzem o spray produzido.

"Em termos de chuva, tivemos um trabalho interessante iniciado recentemente sobre spray e visibilidade. Pat Symonds e algumas pessoas da FIA falaram com pilotos nas últimas corridas sobre Spa e experiências em geral, particularmente quem correu com outros tipos de carro".

"Fernando [Alonso] foi o mais interessante, porque ele destacou a habilidade de correr na chuva é muito melhor em carros esportivos do que em um F1. E em alguns aspectos, você pensaria que seria bem desafiador, com o vidro, o limpador e mais, mas ele disse que o spray formado é diferente".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Erik Junius

Brawn indicou que a crença inicial é de que os carros de 2022 produzam naturalmente menos spray.

"Vamos estudar os sprays dos novos carros. Temos algumas visões de que isso pode ser melhorado. Mas é definitivamente algo que vamos olhar, ver como podemos mudar as coisas. Dois grandes problemas em corridas com chuva é visibilidade e aquaplanagem. A segunda é um desafio para os pneus, e chega um certo ponto que não há como resolver".

"Mas a visibilidade talvez seja algo que possamos melhorar, e isso entrou na nossa lista de coisas a serem analisadas, vendo se podemos influenciar e trazer melhorias".

RETA FINAL: Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost? Wolff projeta 'treta'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: