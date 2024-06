Assim como aconteceu na temporada de Fórmula 1 de 2023, a McLaren evoluiu durante o campeonato, com a diferença de que neste ano o 'salto' veio mais cedo. A equipe de Woking vem evoluindo sistematicamente após o GP de Miami e já avista a Ferrari pela segunda posição no campeonato de construtores.

Nas últimas cinco etapas, a McLaren somou mais pontos do que a líder, Red Bull, (141 a 135) e vê a Ferrari, que há até pouco tempo despontava como a segunda força, ter apenas 119 no mesmo período.

Confira a tabela abaixo:

Equipe Miami Ímola Mônaco Canadá Espanha TOTAL Red Bull 44 29 8 25 29 135 Ferrari 36 25 40 0 18 119 McLaren 28 30 30 28 25 141 Piloto Miami Ímola Mônaco Canadá Espanha TOTAL Max Verstappen 26 25 8 25 25 109 Lando Norris 25 18 12 18 19 92 Charles Leclerc 22 15 25 0 10 72 Carlos Sainz 14 10 15 0 8 47 Sergio Pérez 18 4 0 0 4 26 Oscar Piastri 3 12 18 10 6 49

Entre os pilotos, Max Verstappen mostra que ainda é a grande força motriz da Red Bull, ao liderar a tabela nessa mesma amostragem (cinco últimos GPs), e vê seu companheiro de equipe, Sergio Pérez com a menor pontuação entre os seis primeiros colocados, incluindo dois abandonos.

Outro 'fator' que mostra o bom momento da McLaren fica por conta de Oscar Piastri, que nas últimas cinco corridas somou mais pontos que Carlos Sainz, da Ferrari, e hoje vê a diferença para o espanhol cair para 29 pontos e 24 para o mexicano.

Segundo Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase das décadas e participa do programa TELEMETRIA, da Motorsport.tv Brasil, em matéria de carro, a McLaren está forte, mas o conjunto Verstappen/Red Bull ainda se sobressai.

“Quando você olha as últimas cinco corridas, desde Miami, a McLaren marcou mais pontos do que a Red Bull, e além disso fizeram mais pódios, eles ganharam uma corrida, fizeram quatro segundo lugares, fizeram dois terceiros lugares, então tem sete pódios e a Red Bull fez só cinco pódios, quatro com Max e um segundo lugar do Checo.”

“Então, quando você vê de forma geral, sim. a McLaren com dois pilotos, falando de equipe, está marcando mais pontos do que a Red Bull com ‘um piloto e meio’. Eles estão com um combo mais rápido, mas a Red Bull ainda está com o Max, ele ainda é mais rápido que o Lando na McLaren.”

Agora, quando o embate é McLaren X Ferrari, o cenário muda, com a vice-liderança do Mundial de Construtores podendo mudar de mãos antes mesmo da parada de verão da categoria.

“Se a McLaren já está melhor do que a Ferrari? Sim, não necessariamente em todas as pistas, mas sim pela constância, você vê que a McLaren é constante e não é como a Ferrari que faz 1-2 depois não marca nada, eles estão desperdiçando muitos pontos.

“Então, no quesito carro ainda acho que o Leclerc na Ferrari ainda pode ser muito rápido, mas em termos de resultado de corrida a McLaren tem grande chance de passar a Ferrari já antes das férias de verão.”

