VÍDEO: Barrichellos pilotam Williams de Rubinho na França

Fora da Fórmula 1 desde 2011, Rubinho Barrichello teve uma experiência de alegrar o coração neste terça-feira. O piloto da Stock Car viu seus dois filhos, Dudu e Fefo, andarem no último carro em que ele pilotou pela principal categoria do automobilismo.

Pelas redes sociais, Rubinho compartilhou o momento de Dudu e Fefo na Williams-Cosworth FW33 - carro que encerrou a passagem do brasileiro pela F1. O palco? Outro lugar especial para Rubinho: a pista de Magny-Cours, na França, pista onde ele conquistou 4 pódios com a Ferrari.

Rubinho esteve na Fórmula 1 de 1993 até 2011 de maneira contínua. Passou por equipes como Jordan, Ferrari, Honda, Brawn e encerrou a carreira na categoria na Williams. Ao todo, foram 326 GPs disputados, 11 vitórias e 68 pódios.

