Carlos Sainz disse após o GP da Espanha que a McLaren tem o melhor carro do grid. O piloto da Ferrari elogiou as atualizações e desempenho da antiga equipe. Na opinião de Sainz, as McLarens são os carros mais consistentes do grid, com bom desempenho em qualquer situação.

"Sinceramente, acho que o carro mais consistente no momento é a McLaren. Acho que a Red Bull está tendo dificuldades em certas pistas. O mesmo que nós. A McLaren é rápida em todos os lugares. Eles são rápidos em baixa velocidade. Eles pisam fundo nas curvas três e nove [curvas longas e rápidas]", comentou Sainz.

"Eles foram os mais rápidos na curva cinco [curva mais lenta do circuito]. Então, simplesmente não vejo a McLaren tendo qualquer fraqueza no momento. Então, sim, para mim... sim, obviamente, a Red Bull ainda está lá em cima. Mas a McLaren é rápida em todos os lugares, o que é bastante impressionante", destacou o espanhol, que correu na equipe em 2019 e 2020.

Em contrapartida, Sainz relata que a Ferrari está trazendo pequenas atualizações. Essas novidades até podem melhorar o desempenho, mas o espanhol vê que as mudanças das rivais são melhores.

"Acho que fui muito sincero em Ímola ao dizer que estávamos trazendo uma pequena atualização, e aqui estamos trazendo uma pequena atualização. Até agora fizemos um grande esforço para trazer essas duas pequenas atualizações, mas parece que os outros estão trazendo mais ou apenas desenvolvendo mais. Acho que na Áustria seremos mais competitivos".

A Ferrari espera um melhor desempenho no GP da Áustria, que será realizado no próximo fim de semana, pelas características do circuito, que devem favorecer o seu carro.

