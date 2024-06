O GP da Espanha, realizado neste fim de semana na Catalunha, colocou a McLaren de volta em um lugar onde ela não se via na Fórmula 1 há dez anos.

Ao chegar na segunda colocação na corrida, Lando Norris assumiu o P2 no campeonato de construtores, algo que não acontecia com o time de Zak Brown há 10 anos.

A última vez que a McLaren tinha o segundo melhor piloto da temporada foi em 2014, como Kevin Magnussen - atual piloto da Haas. Na época, o dinamarquês estava estreando na categoria e naquele mesmo ano, conquistou o único pódio da sua carreira.

Magnussen encerrou o campeonato em 11º lugar com 55 pontos, 71 a menos que seu companheiro de equipe, Jenson Button, que foi o oitavo colocado e encerrou 2014 com 126 tentos. Kevin figurou o segundo lugar do campeonato por ter sido P2 na primeira corrida da temporada. A McLaren fechou o ano na quinta colocação entre os construtores, com 181 pontos.

O campeonato teve Lewis Hamilton como campeão, Nico Rosberg foi o segundo colocado e Daniel Ricciardo, ainda na Red Bull, completou os três primeiros colocados.

Atualmente, Norris tem 69 pontos a menos que Verstappen (219 contra 150), enquanto na disputa entre construtores a McLaren é a terceira colocada, atrás de Red Bull e Ferrari, com 237 tentos, 33 a menos que o time italiano.

