Regras para carros totalmente novas serão introduzidas na Fórmula 1 em 2022, com o objetivo de ter corridas mais próximas e aumentar o número de ultrapassagens por meio de uma aerodinâmica mais simples, girando em torno do efeito de solo.

Embora o DRS não tenha aparecido no modelo em escala real do carro 2022 revelado no mês passado em Silverstone, os chefes da F1 decidiram mantê-lo pelo menos por uma temporada, embora o plano seja erradicá-lo no futuro.

Apesar de estar otimista de que os novos regulamentos terão o efeito desejado nas corridas, o CEO da McLaren, Zak Brown, acredita que a decisão de manter o DRS é uma "boa ideia" caso os carros não se comportem como esperado depois de entrarem na pista e começarem a correr.

"Acho que, de tudo o que todos me disseram, tanto dentro da minha equipe quanto nos outros, todos acham que [as novas regras] vão funcionar", disse Brown. "Mas eu acho que até você colocar isso no caminho certo, você não sabe.”

"Portanto, acho que manter o DRS inicialmente é uma boa ideia, e então acho que, assim como foi na Sprint Qualifying, vamos colocar os carros na pista e descobrir: funcionou exatamente como prescrito? Eles precisam de modificação? Eles precisam de DRS? Precisamos dele por um período menor?”

"Porque acho que, assim como nas corridas de sábado, tudo o que estamos trabalhando são dados, desenhos e imagens, e até vermos na pista, não sabemos.”

"Todo mundo pensa conceitualmente, o que foi projetado deve funcionar. Mas não saberemos até colocá-lo na pista", acrescentou.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, reconhece que o DRS pode se tornar irrelevante graças aos novos regulamentos, mas acredita que contribuiu para tornar o show muito melhor para os fãs.

"Acho que o DRS foi implementado porque os carros eram tão eficientes em termos de downforce e tão iguais em termos de desempenho que não era possível segui-los", disse Wolff.

"O efeito DRS é, na verdade, algo que ainda não foi totalmente compreendido.”

"Acho que é um dispositivo aerodinâmico, que considero bastante atraente para o esporte. Mas se você puder acompanhar mais facilmente no futuro, pode tornar o DRS obsoleto. Hoje, é uma parte fantástica do show."

