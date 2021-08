F1- Leclerc: "Recuperação da Ferrari em 2021 não é surpresa"

A recuperação da Ferrari de um 2020 desastroso não é uma "completa surpresa", diz o piloto da equipe Charles Leclerc. O time de Maranello teve uma das suas piores campanhas no ano anterior, terminando o campeonato de construtores na sexta posição, o pior resultado desde a temporada de 1980.

Apesar das restrições no desenvolvimento de chassi estar restrito pelo regulamento da temporada, a Ferrari foi um dos times que mais evoluiu, marcando três pódios, incluindo o de Leclerc que quase venceu o GP de Silverstone.

O monegasco diz, após ver o trabalho do time na fábrica, que a virada da Ferrari não é uma grande surpresa.

"Melhor do que esperado", disse o piloto sobre a temporada até agora. "Eu acho que temos muito trabalho por trás disse e obviamente eu posso ver sempre que estou em Maranello, aqui na pista. Não é um grande surpresa".

"Claro que temos um grande ganho ao compararmos com o último ano, o que é ótimo de ver e isso mostra que estamos fazendo o certo no nosso jeito de trabalhar. Mas não é o fim da estrada e temos como meta voltar ao topo. Então não estamos focando apenas nas expectativas, estamos focando no trabalho em Maranello e na pista, tentando maximizar tudo para voltar ao lugar que queremos o mais rápido possível".

Leclerc disse que a chegada de Carlos Sainz para o time foi muito bom para ele, já que o espanhol trouxe pressão desde o início e pelo time focar em retomar o caminho da vitória para 2022.

"Eu estou curtindo essa temporada. Não é uma fase fácil para o time. Claro que nós estamos tentando reconstruir tudo para voltar ao topo o mais breve o possível. É o primeiro ano com Carlos de colega de time. As coisas estão indo muito, muito bem. Um força o outro, ele é muito competitivo e isso é ótimo para mim".

"E sim, como um time, estamos trabalhando muito bem. Estamos tentando usar o embalo para ganhar experiência e estar o mais preparado possível para o próximo ano, que será muito importante".

"Mas claro, sem esquecer esse ano e maximizar os nossos resultados", concluiu Leclerc.

