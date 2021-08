Nico Rosberg conseguiu o sonhado título da Fórmula 1 em 2016, ao bater seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, e encerrar uma sequência de dois títulos consecutivos do britânico na época. Além disso, é até hoje o único a conseguir derrotar o heptacampeão na era híbrida.

O piloto alemão, no entanto, decidiu largar a categoria ao final do mesmo ano, alegando desgaste físico e mental e revelou que recusou uma grande quantia, de cerca de US$ 100 milhões (cerca de R$ 524 milhões) para permanecer na equipe alemã, que até hoje é a única campeã do novo regulamento de motores implementado em 2014.

"Eu queria evitar sair como alguém que ficou pra trás ou que não é mais desejado", disse Rosberg ao jornal britânico The Times. "Haviam US$ 100 milhões na mesa, dos quais desisti. Eu ansiava por um tipo de vida diferente."

"Você não tem flexibilidade quando está competindo. Foi a melhor decisão para minha família e não pensei no dinheiro por um segundo sequer", completou Nico, que hoje é comentarista da Fórmula 1 na Sky Sports e tem canal próprio no Youtube onde fala de automobilismo, mostra bastidores e realiza entrevistas, além de gerir equipe própria na Extreme E, categoria de rally com carros elétricos.

