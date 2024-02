Lando Norris acredita que a McLaren ainda está "muito atrás da Red Bull e da Ferrari", após analisar a performance das rivais na pré-temporada da acredita que aainda está "muito atrás dae da", após analisar a performance das rivais na pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein.

Com um novo design ousado para o RB20, a Red Bull impressionou no Sakhir com simulações constantes de corrida. A Ferrari também chamou a atenção com um SF-24 estável e equilibrado, que parece ter resolvido o ritmo de corrida, um grande problema de 2023. Carlos Sainz e Charles Leclerc ainda lideraram as tabelas de tempos no Bahrein.

Segundo Norris, ambas as equipes estarão bem à frente da McLaren no GP, mesmo sentindo que seu time tenha feito um bom progresso também.

"Se acho que demos um passo adiante? Absolutamente. Se acho que fizemos muitas coisas melhor? Sim. Mas não tem como saber no fim do dia como que estamos em relação aos outros. Acho que estamos em uma boa posição. Tínhamos um carro decente no fim do ano passado".

"Acho que definitivamente demos passos na direção certa, mas ainda estamos bem atrás da Red Bull e da Ferrari. Então há muito trabalho para nós, mas há também muitas coisas que aprendemos e que vamos implementar nos próximos dias".

O MCL38 da McLaren foi afetado ainda por alguns problemas que restringiram Norris em particular a fazer apenas 145 voltas nos três dias. Um número razoável, mas bem menos que seus rivais. Ele afirma que estes "não são o fim do mundo" apesar de perder simulações de corrida fundamentais.

"Sim, alguns empecilhos aqui e ali nos últimos dias. Não é o fim do mundo, definitivamente, mas você sempre quer um dia perfeito. Não tivemos simulações de corrida com tanque cheio na quinta, fomos para a sexta de manhã e também não deu".

"Então, não é exatamente o que eu queria, mas ainda há muitas coisas a serem aprendidas, várias coisas que eu queria ter feito. No geral, estou feliz, mas há algumas coisas que queria ter feito mais".

