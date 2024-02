Lewis Hamilton confirmou que sua ida para a Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1 não teria acontecido sem a presença do chefe Frédéric Vasseur no comando do time italiano.

O heptacampeão correu pela equipe do francês, a ASM F3 em 2005, vencendo o título europeu. No ano seguinte, ele foi para a GP2 com a renomeada ART GP de Vasseur, sendo campeão novamente antes de sua ida para a McLaren.

Inevitavelmente, quando Vasseur foi para a Ferrari no começo de 2023, haviam especulações de que ele poderia usar seu bom relacionamento com Hamilton para atraí-lo para a equipe. Isso eventualmente aconteceu, com as peças se juntando no começo do ano e o heptacampeão optando por romper seu contrato com a Mercedes um ano antes.

"Tenho uma boa relação com Fred", disse. "Obviamente, corri com ele na F2 e tivemos um grande sucesso na F3, e também na GP2. É a fundação de nosso relacionamento. Sempre mantivemos contato. Sempre soube que ele seria um chefe incrível que viria para a F1 mas, naquela época, ele não tinha interesse nisso".

"Foi muito legal vê-lo na Alfa [Romeo]. Então, quando ele foi para a Ferrari, fiquei muito feliz por ele. Acho que foi um alinhamento das estrelas, não acho que isso teria acontecido sem ele. Então estou muito grato e animado pelo trabalho que ele está fazendo lá".

Lewis Hamilton (GBR, ART Grand Prix) celebrates with Frederic Vasseur (FRA, ART Grand Prix) and team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton disse que, quando renovou com a Mercedes em agosto do ano passado, ele estava comprometido em cumprir o contrato de dois anos, mudando de ideia durante as férias.

"Obviamente quando eu assinei, eu via meu futuro com a Mercedes. Mas a oportunidade surgiu no fim do ano e eu decidi aceitar. Sinto que foi a decisão mais difícil que já tive que tomar. Estou com a Mercedes, acho que eles me apoiam há 26 anos, e tivemos uma jornada incrível juntos".

"Criamos história dentro do esporte, e isso é algo que me orgulha demais. Estou muito orgulhoso do que conquistamos. Mas, no final, estou escrevendo minha história. E sinto que era o momento de iniciar um novo capítulo".

Pouco após anunciar sua ida para a Ferrari, Hamilton disse que era um "sonho de criança" correr pela equipe. O britânico falou mais sobre isso.

"Para todos os pilotos crescendo, assistindo a história, vendo Michael Schumacher no auge, acho que todos sentávamos em nossas garagens e viam na tela o piloto em vermelho e pensava como seria estar rodeado de vermelho".

"Você vai para o GP da Itália e vê um mar de fãs da Ferrari, e você fica impressionado. É uma equipe que não teve um grande sucesso desde os dias de Michael, desde 2007.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Vejo isso como um grande desafio. Sem dúvidas, mesmo como criança, eu brincava [nos jogos] como Michael no carro. É definitivamente um sonho, e estou muito, muito animado com isso".

Hamilton confirmou ainda que nunca visitou a sede da Ferrari, em Maranello.

"Nunca fui. Eu comprei minha primeira Ferrari em 2010 como um presente para mim mesmo. Não tenho mais ela. Mas não cheguei a ir lá na época. Estando com a Mercedes, acho que não ficaria bem ir lá".

Questionado se ele planeja aprender italiano, ele disse: "Nesses anos, não consegui aprender nenhum outro idioma. Mas certamente vou tentar. Lembro quando eu corria de kart na Itália, consegui aprender alguma coisa. Espero que elas voltem para mim rapidamente".

Mas Hamilton aponta que segue totalmente comprometido com a Mercedes em 2024.

"Esse capítulo ainda não está encerrado. Ainda estou 100% focado em entregar o melhor com a equipe neste ano, terminando bem. É um grande objetivo para mim e a equipe, e tenho fé em todos lá. O que fizemos até agora é ótimo. Espero que, de alguma forma, possamos diminuir a diferença para a Red Bull".

Motorsport.com faz balanço completo da pré-temporada da F1 2024

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: fatores externos podem ofuscar pré-temporada da F1' 24?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!