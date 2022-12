F1: McLaren anuncia Palou como reserva para 2023

Carregar reprodutor de áudio

O campeão de 2021 da IndyCar, Álex Palou, será o piloto reserva da McLaren na Fórmula 1 durante a temporada 2023.

O espanhol, que conquistou seu primeiro título na Indy com a Ganassi em sua segunda temporada na categoria, fez sua estreia em um fim de semana de F1 neste ano, quando guiou pela McLaren no primeiro treino livre para o GP dos Estados Unidos.

Mais cedo no ano, ele também testou o MCL35M em Barcelona e no Red Bull Ring como parte de sua função na equipe dentro do Programa de Desenvolvimento de Piloto. Palou segue na Indy em 2023 com a Ganassi, e estará com a McLaren nas datas que não coincidirem com o campeonato norte-americano.

"Estou animado por fazer parte da McLaren como um de seus pilotos reservas em 2023", disse Palou. "Pilotei o MCL35M e MCL36 [Carros de 2021 e 2022] e foram grandes experiências, então mal posso esperar pelo envolvimento com o carro do próximo ano".

"Mal posso esperar para continuar meu desenvolvimento como piloto e agradeço a confiança que a McLaren tem em mim com este novo papel no próximo ano".

Andreas Seidl, chefe da equipe britânica, destacou as conquistas de Palou no automobilismo norte-americano.

"A equipe está feliz por ter Alex a bordo como um de nossos pilotos reservas para a próxima temporada. Ele nos impressionou com o TL1 em Austin e seus testes de Desenvolvimento de Piloto ao longo do ano".

"Ele tem várias conquistas impressionantes no automobilismo até agora, particularmente o título da Indy em 2021, então é brilhante que ele possa expandir seu papel na equipe, e mal podemos esperar para trabalhar em proximidade com ele".

Palou esteve envolvido com uma polêmica envolvendo a Ganassi e a McLaren na Indy este ano. O espanhol tinha um acordo com a equipe britânica, mas a Ganassi optou por usar a cláusula de renovação, iniciando uma disputa pelo piloto, com o time americano levando a melhor.

